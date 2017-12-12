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Луценко: Скористаюся сімейним станом для зміни закону про НАБУ

Вівторок, 12 грудня 2017, 08:42
Луценко: Скористаюся сімейним станом для зміни закону про НАБУ

Нардеп Ірина Луценко має намір на цьому тижні внести в парламент законопроект про внесення змін до закону про Національне антикорупційне бюро, щоб зняти протиріччя в роботі даного органу.

Про це заявив її чоловік, генпрокурор Юрій Луценко в ефірі каналу ICTV, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Кажу шановному директорові (НАБУ Артему Ситнику – ред.), у тебе є дозвіл суду на зняття інформації з 17 абонентів мобільного зв'язку, а зняв ти зі 114, а значить майже зі 100 чоловік ти зняв інформацію незаконно, що є порушенням конституційних прав і взагалі-то кримінальна відповідальність, давай це владнаємо", - сказав Луценко.

За його словами, Ситник відповів відмовою на пропозицію розібратися в ситуації.

Генпрокурор зазначив, що те саме стосується і невиконання вимоги закону про набір співробітників НАБУ за результатами відкритих конкурсів.

"Змінюйте закон, але не порушуйте його. 4 місяці йде ця розмова. На цьому тижні скористаюся своїм сімейним станом – моя дружина, народний депутат Ірина Луценко внесе всі необхідні зміни, щоб припинити цю дискусію, якщо цього не змогли зробити ті 10 депутатів, які пікетують мій будинок", - сказав Луценко.

Як відомо, конфлікт між ГПУ і НАБУ виник в кінці листопада, коли Держміграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали при спробі передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

Пізніше Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ станом на сьогоднішній день є поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку. 

9 грудня у день протидії корупції учасники "Автомайдану" та громадські активісти вирушили до помешкання генпрокурора Юрія Луценка на акцію "Ковдра для генпрокурора", вимагаючи припинити тиск на НАБУ та піти у відставку через те, що Луценко розкрив дані агентів НАБУ. Картату ковдру Луценку привезли як "символ корумпованості". 
Для участі в акції з Києва до с.Стоянка приїхали понад 200 автівок

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Теми: ЛуценкоНАБУВерховна Рада
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