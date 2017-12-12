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Луценко пообещал закон, который заставит агентов НАБУ подавать декларации

Вторник, 12 декабря 2017, 11:55

На этой неделе в парламент внесут проекты изменений в закон, которые разрешат НАБУ набирать своих секретных агентов не на открытом конкурсе, а также обяжут этих агентов подавать декларации.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге во вторник.

По его словам, у него есть план восстановления законности деятельности НАБУ.

"Одним из элементов такого плана будет внесение на этой неделе (в Верховную Раду - ред.) проектов изменений в закон, которые снимут проблему найма негласных штатных работников НАБУ, а также подачи ими деклараций. Обращу внимание, что негласные работники НАБУ вообще не подали деклараций, это - также уголовная ответственность", - сказал глава ГПУ.

Кроме того, отметил Луценко, агенты НАБУ не должны избираться на открытом конкурсе.

"Понимаю абсурдность этой нормы. Выбирать Штирлица на открытом конкурсе, наверное, было бы глупо, но тогда надо менять закон, а не нарушать его", - отметил он.

Как известно, ранее Луценко говорил, что его жена, нардеп Ирина Луценко намерена на этой неделе внести в парламент законопроект о внесении изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро, чтобы снять противоречия в работе данного органа.

Конфликт между ГПУ и НАБУ возник в конце ноября, когда Госмиграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Позже Луценко заявил, что весь аппарат агентов НАБУ на сегодняшний день вне закона, а во время работы они используют контрабандную технику.

9 декабря участники "Автомайдана" и общественные активисты приехали к дому генпрокурора Юрия Луценко на акцию "Одеяло для генпрокурора", требуя прекратить давление на НАБУ и уйти в отставку из-за того, что Луценко раскрыл данные агентов НАБУ. Клетчатое одеяло Луценко привезли как "символ коррумпированности".

Для участия в акции из Киева в с.Стоянка приехали более 200 автомобилей.

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Темы: НАБУГенпрокуратураЛуценкоВерховная Радазаконодательство
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