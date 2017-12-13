Геращенко про заручників: Не можемо силоміць тягнути їх в ОРДЛО

Дата обміну заручниками поки не узгоджена, бо українська сторона не може силою відправити до окупованих територій Донбасу заручників, які не хочуть туди повертатися.

Про це "Українській правді" повідомила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ у Мінську Ірина Геращенко, коментуючи інформацію у російських ЗМІ про те, що обмін заручниками має відбутися до 25 грудня.

За її словами, дата обміну ще не узгоджена, оскільки тривають технічні та юридичні процедури, але українська сторона робить усе можливе, щоб зробити це якнайшвидше.

"У ході підготовки багато людей категорично відмовляються їхати в ОРДЛО, а ми силоміць тягти їх не можемо, бо ми є правовою державою. А ватажки окупованих територій намагаються на цьому грати і спекулювати, тому шукаємо вирішення всіх проблемних питань, знайти компроміс", - сказала Геращенко.

Вона додала, що наразі "хотілося б більшого залучення координаторів ОБСЄ до вирішення проблемних питань", що стосуються обміну заручниками.

Раніше повідомлялося, що запитувані ватажками ОРДЛО заручники не бажають повертатися на непідконтрольні Києву території Донбасу.

Як відомо, 5 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі щодо Донбасу Мартін Сайдік заявив, що сторони конфлікту не визначилися з датою обміну утримуваних осіб.

Разом з тим, підкреслив він, сторони взяли на себе зобов'язання здійснити обмін утримуваних осіб до новорічних та різдвяних свят.

29 листопада на переговорах у Мінську сторони конфлікту на Донбасі домовились про формат обміну полоненими.