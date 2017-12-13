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Геращенко о заложниках: Не можем силой тянуть их в ОРДЛО

Среда, 13 декабря 2017, 12:03

Дата обмена заложниками пока не согласована, поскольку украинская сторона не может силой отправить на оккупированные территории Донбасса тех, кто не хочет туда возвращаться.

Об этом "Украинской правде" сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко, комментируя информацию в российских СМИ о том, что обмен заложниками должен состояться до 25 декабря.

По ее словам, дата обмена еще не согласована, поскольку продолжаются технические и юридические процедуры, но украинская сторона делает все возможное, чтобы сделать это как можно быстрее.

"В ходе подготовки многие категорически отказываются ехать в ОРДЛО, а мы силой тянуть их не можем, потому что мы являемся правовым государством. А главари оккупированных территорий пытаются на этом играть и спекулировать, поэтому ищем решения всех проблемных вопросов, пытаемся найти компромисс", - сказала Геращенко.

Она добавила, что сейчас "хотелось бы большего привлечения координаторов ОБСЕ к решению проблемных вопросов", касающихся обмена заложниками.

Ранее сообщалось, что запрашиваемые главарями ОРДЛО заложники не желают возвращаться на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

Как известно, 5 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта не определились с датой обмена удерживаемых лиц.

Вместе с тем, подчеркнул он, стороны взяли на себя обязательства осуществить обмен удерживаемых лиц к новогодним и рождественским праздникам.

29 ноября на переговорах в Минске стороны конфликта на Донбассе договорились о формате обмена пленными.

Оксана Коваленко, УП

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Темы: ГеращенкоМинские соглашениязаложникиОРДЛО
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