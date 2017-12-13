Геращенко о заложниках: Не можем силой тянуть их в ОРДЛО

Дата обмена заложниками пока не согласована, поскольку украинская сторона не может силой отправить на оккупированные территории Донбасса тех, кто не хочет туда возвращаться.

Об этом "Украинской правде" сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко, комментируя информацию в российских СМИ о том, что обмен заложниками должен состояться до 25 декабря.

По ее словам, дата обмена еще не согласована, поскольку продолжаются технические и юридические процедуры, но украинская сторона делает все возможное, чтобы сделать это как можно быстрее.

"В ходе подготовки многие категорически отказываются ехать в ОРДЛО, а мы силой тянуть их не можем, потому что мы являемся правовым государством. А главари оккупированных территорий пытаются на этом играть и спекулировать, поэтому ищем решения всех проблемных вопросов, пытаемся найти компромисс", - сказала Геращенко.

Она добавила, что сейчас "хотелось бы большего привлечения координаторов ОБСЕ к решению проблемных вопросов", касающихся обмена заложниками.

Ранее сообщалось, что запрашиваемые главарями ОРДЛО заложники не желают возвращаться на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

Как известно, 5 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта не определились с датой обмена удерживаемых лиц.

Вместе с тем, подчеркнул он, стороны взяли на себя обязательства осуществить обмен удерживаемых лиц к новогодним и рождественским праздникам.

29 ноября на переговорах в Минске стороны конфликта на Донбассе договорились о формате обмена пленными.