Гройсман: Перерахунок пенсій військовим можуть зробити з нового року

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що провести перерахунок пенсій військовослужбовцям можуть уже з 1 січня 2018 року.

Про це він сказав на засіданні уряду 13 грудня.

Він додав, що уряд напрацював відповідні пропозиції щодо перегляду пенсій військовослужбовців і 13 грудня передасть їх до РНБО.

"Сьогодні ми такі пропозиції передамо в РНБО – бо це питання військовослужбовців, – де на рівні президента і РНБО ми знайдемо такі рішення, які можуть бути ухвалені парламентом. І з 1 січня, я переконаний, що це можна зробити, щоб військові пенсіонери отримали перерахунок пенсій", - сказав Гройсман.

Він додав, що уряд пропонує провести перегляд пенсій для 550 тисяч військових пенсіонерів, і зафіксувати, що індексація пенсій буде відбуватись автоматично.

"Ми передбачаємо, що бойові пенсії мають бути більшими, ніж звичайні пенсії військовослужбовців. Я переконаний, що підвищення пенсій для військових пенсіонерів має бути не менше в середньому, ніж на 1,5 тисячі гривень. Але, зрозуміло, що бойові пенсії мають бути в рази більшими", - сказав Гройсман.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила пенсійну реформу 3 жовтня, 8 жовтня президент Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Пенсійна реформа, що передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році, набула чинності 11 жовтня.

20 жовтня міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що готують і "найближчим часом" подадуть до Верховної Ради законопроект про перерахунок пенсій військовослужбовцям і працівникам силових структур.

Читайте також: Життя після реформи. Як зміняться пенсії з 1 жовтня

Читайте також: Пенсійна реформа: другий етап. Яких ще змін чекати українцям