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Гройсман: Перерасчет пенсий военным могут сделать с нового года

Среда, 13 декабря 2017, 12:39

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что провести перерасчет пенсий военнослужащим могут уже с 1 января 2018 года.

Об этом он сказал на заседании правительства 13 декабря.

Он добавил, что правительство наработало соответствующие предложения по пересмотру пенсий военнослужащим и 13 декабря передаст их в СНБО.

"Сегодня мы такие предложения передадим в СНБО – потому что это вопрос военнослужащих, – где на уровне президента и СНБО мы найдем такие решения, которые могут быть приняты парламентом. И с 1 января, я убежден, что это можно сделать, чтобы военные пенсионеры получили перерасчет пенсий", - сказал Гройсман.

Он добавил, что правительство предлагает провести пересмотр пенсий для 550 тысяч военных пенсионеров, и зафиксировать, что индексация пенсий будет происходить автоматически.

"Мы предполагаем, что боевые пенсии должны быть больше, чем обычные пенсии военнослужащих. Я убежден, что повышение пенсий для военных пенсионеров должно быть не менее в среднем, чем на 1,5 тысячи гривен. Но, понятно, что боевые пенсии должны быть в разы больше", - сказал Гройсман.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, 8 октября президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Пенсионная реформа, предусматривающая повышение необходимого стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и постепенное повышение до 35 лет в 2028 году, вступитила в силу 11 октября.

20 октября министр социальной политики Андрей Рева заявил, что готовят и "в ближайшее время" подадут в Верховную Раду законопроект о перерасчете пенсий военнослужащим и работникам силовых структур. 

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Ирина Балачук, УП

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Темы: Гройсманпенсионная реформаВооруженные силыармия
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