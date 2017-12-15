Суд відмовився скасовувати арешт 149 млн "Трейд Коммодіті"

Солом'янський райсуд Києва не дозволив скасувати арешт майна ТОВ "Трейд Коммодіті", посадові особи якого підозрюються у причетності до корупційної схеми з розтрати державних коштів при закупівлі пального для Міністерства оборони.

Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Повідомляється, що 8 грудня Солом'янський райсуд відмовив у скасуванні арешту майна ТОВ "Трейд Коммодіті".

В той же день слідчий суддя Солом'янського райсуду Людмила Кізюн розглянула клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо продовження строку дії запобіжного заходу заступнику міністра оборони Ігорю Павловському, також підозрюваному у розтраті понад 149 мільйонів гривень при закупівлі пального у фірми "Трейд Коммодіті".

Суд задовольнив клопотання і продовжив до 4 лютого 2018 року заборону виїздити за кордон та за межі населеного пункту за місцем реєстрації, без дозволу детективів, прокурорів чи суду.

Також він повинен повідомляти про місце свого проживання та здати свої паспорти для виїзду за кордон. Зазначається, що обидва рішення оскарженню не підлягають.

Як відомо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського.

Згідно з повідомленням НАБУ, йдеться про корупційну схему з розтрати державних коштів на суму понад 149 млн гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони України через компанію "Трейд коммодіті".

12 жовтня у Солом'янському райсуді Києва почалося засідання щодо обрання запобіжного заходу для заступника міністра оборони Ігоря Павловського, затриманого за підозрою в розтраті.

Обвинувачення просило обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у 75 мільйонів гривень. Однак Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський висловив готовність взяти Павловського на поруки.

Павловському було призначено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці.

Він не визнає свою причетність до корупційних схем.

16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро також затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Пізніше суд заарештував 149,3 млн гривень на рахунках компанії "Трейд Коммодіті" в одеському банку "Південний".

Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті", яке також виграло аукціони "Укрзалізниці" на поставку дизпалива на 2,91 млрд грн, стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті" і готовий співпрацювати із НАБУ.

У той же час за даними джерел, підозрювані посадові особи товариства зобмеженою відповідальністю "Трейд Коммодіті" втекли.

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