НАЗК відмовляється оприлюднювати документи про звільнення Соломатіної

Національне агентство запобігання корупції відмовилось надати нардепу Мустафі Найєму копії документів про звільнення Ганни Соломатіної без письмового зобов’язання про нерозголошення.

Про це йдеться у відповіді Найєму на депутатський запит, який він опублікував у Facebook.

"НАЗК відмовилося надати копії документів про звільнення Ганна Соломатіна, пославшись на... конфіденційність даних. Після вчорашнього свята відкритості та розкриття агентів НАБУ це, звичайно, верх абсурду", - написав Найєм.

У відповіді НАЗК попросило нардепа "навести обґрунтування, яким чином запитувана інформація пов’язана із здійсненням повноважень", та прийти у відомство й отримати документи лише після підписання письмового зобов’язання "щодо забезпечення вимог закону України "Про захист персональних даних".

"Я просив не медичну картку пані Соломатіної, не її домашню адресу або номер банківської картки, а копію наказу про звільнення і підстави, на якому він був підписаний", - вважає Найем.

Він також написав, що прийде в НАЗК, щоб отримати документи.

Як відомо, керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині. Пізніше Саламатіна навіть оприлюднила листування з, як вона стверджує, "куратором" АП.

Соломатіна написала заяву про звільнення. У НАЗК наполягають, що Соломатіна вже не є співробітницею агентства, вона це заперечує.

В АП заперечували інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.

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НАЗК подало позов на Соломатіну до Шевченківського райсуду Києва за звинувачення, але суд його повернув.

Також адвокат Соломатіної просить СБУ надати їй охорону через можливу загрозою її життю.