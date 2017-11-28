Адвокат просить у СБУ охорону для Соломатіної

Адвокат Богдан Яворський просить СБУ надати охорону Ганні Соломатіній, яка заявила про корупцію в Національному агентстві із запобігання корупції, в зв'язку з можливою загрозою її життю.



Про це він сказав журналістам у вівторок в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".



"Сьогодні я прийшов з метою подати заяву в СБУ для того, щоб забезпечити Ганні Соломатіній охорону", – сказав Яворський.



За словами адвоката, "їй може загрожувати небезпека, саме тому співробітники НАБУ забезпечили їй охорону".



Яворський пояснив, що у зв'язку з передачею справи від НАБУ до СБУ охорону Соломатіної, яку забезпечувало Бюро, зняли.



"Зараз я буду подавати СБУ її відповідну заяву для забезпечення заходів безпеки. Вона має на це право як свідок, і, в першу чергу, як заявник... ", – сказав він.



Адвокат також запевнив, що Соломатіна повністю готова співпрацювати зі слідчими.



"Не важливо, це слідчі НАБУ, або СБУ. Вона готова давати свідчення для того, щоб винних осіб притягнули до відповідальності", – підкреслив він.



Яворський також повідомив, що з моменту передачі справи від НАБУ в СБУ жодних слідчих дій ще не проводилося.



"Вони (СБУ) продовжують розслідування вже існуючого кримінального провадження", – додав адвокат.



Крім того, він допустив, що в період передачі справи з НАБУ в СБУ "могли бути знищені певні документи, які б могли мати значення в подальшому".



Відповідаючи на питання про те, чи працює в даний час Соломатіна в НАЗК, Яворський сказав:



"На цей момент Соломатіна перебуває на лікарняному, і 1-го числа планує виходити на роботу".



За його словами, фактично Соломатіна подавала заяву про звільнення, але іншим наказом було скасовано попередній наказ про її звільнення, і таким чином вона юридично не звільнена. Захисник додав, що згідно із законодавством, людину не можна звільнити, коли вона перебуває на лікарняному.



Що стосується позову НАЗК до Соломатіної, то, за словами адвоката, їй не надходила копія позовної заяви.

Як відомо, керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині. Пізніше Саламатіна навіть оприлюднила листування з, як вона стверджує, "куратором" АП.

Соломатіна написала заяву про звільнення. У НАЗК наполягають, що Соломатіна вже не є співробітницею агентства, вона це заперечує.

В АП заперечували інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.

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Також НАЗК подало позов на Соломатіну до Шевченківського райсуду Києва за звинувачення, але суд його повернув.