Аудитор НАБУ: Депутати не домовились про новий конкурс

Кандидати, що не відбулись, в аудитори НАБУ: Роберт Сторч та Найджел Браун

Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції не зміг ухвалити рішення щодо конкурсу на аудитора Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що нардепи Сергія Лещенко, Юрій Дерев'янко, Єгор Соболєв, Віктор Чумак, Борислав Береза та Вадим Кривохатько запропонували звернутися до голови Верховної Ради Андрія Парубія з тим, щоб на голосування парламенту поставили кандидатури, відібрані на проведеному конкурсі.

На їхню думку, без завершення попереднього конкурсу не можна оголошувати новий.

Однак комітет не підтримав їхню пропозицію.

Також повідомляється, що комітет спробував приступити до розгляду питання про призначення нового конкурсу, але для цього не вистачило голосів, оскільки група депутатів на знак протесту покинула засідання, залишивши в залі всього 11 нардепів із 13 необхідних для голосування.

У результаті в.о. голови комітету Юрій Савчук і члени комітету, що залишились, домовилися призначити наступне засідання комітету на 18.00 у четвер, 21 грудня.

Раніше фракція "Народного фронту" зажадала в парламенті, щоб антикорупційний комітет на своєму засіданні 20 грудня розробив порядок призначення аудитора НАБУ.

Як відомо, навесні-влітку комітет Ради не зміг вирішити питання з обранням свого аудитора НАБУ, хоча було кілька спроб.

Тоді активісти з Реанімаційного пакету реформ та Центру протидії корупції застерігали, що члени комітету від БПП та "Народного фронту" хочуть рекомендувати ВР "зручного аудитора НАБУ".

У листопаді фракція БПП у Верховній Раді вимагала призначити парламентського аудитора НАБУ у зв’язку з заявами генпрокурора про те, що бюро підіграє Януковичу.

6 грудня у Раді генпрокурор Юрій Луценко звернувся до керівництва комітету з проханням призначити аудит НАБУ. Він переконував, що в нього є інформація, яку він може передати аудиторам.

У той же час, представники "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Відродження" офіційно ініціювали процедуру відкликання Єгора Соболєва з посади голови парламентського комітету з протидії корупції.