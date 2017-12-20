"Народний фронт" вимагає запустити обрання аудитора НАБУ 20 грудня

Фракція "Народного фронту" вимагає, щоб антикорупційний комітет на своєму засіданні 20 грудня розробив порядок призначення аудитора НАБУ.

Про це з трибуни парламенту 20 грудня заявив народний депутат від фракції Максим Бурбак.

"Сьогодні буде відбуватися засідання антикорупційного комітету. Ми наполягаємо, що комітет повинен виконувати свої функції і розробити порядок розгляду призначення аудитора НАБУ", - сказав Бурбак.

Він закликав фракції і громадські організації подавати свої пропозиції щодо кандидатур аудитора.

"Я звертаюся до всіх фракцій, до всіх громадських організацій, які займаються боротьбою з корупцією, щоб вони подавати свої пропозиції щодо кандидатів на аудитора НАБУ", - наголосив Бурбак.

"Ми нарешті повинні обрати публічно і прозоро, щоб вся країна бачила процес обрання аудитора НАБУ від ВР. І цей процес треба запустити", - підсумував Бурбак.

Як відомо, навесні-влітку комітет Ради не зміг вирішити питання з обранням свого аудитора НАБУ, хоча було кілька спроб.

Тоді активісти з Реанімаційного пакету реформ та Центру протидії корупції застерігали, що члени комітету від БПП та "Народного фронту" хочуть рекомендувати ВР "зручного аудитора НАБУ".

У листопаді фракція БПП у Верховній Раді вимагала призначити парламентського аудитора НАБУ у зв’язку з заявами генпрокурора про те, що бюро підіграє Януковичу.

6 грудня у Раді генпрокурор Юрій Луценко звернувся до керівництва комітету з проханням призначити аудит НАБУ. Він переконував, що в нього є інформація, яку він може передати аудиторам.

У той же час, представники "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Відродження" офіційно ініціювали процедуру відкликання Єгора Соболєва з посади голови парламентського комітету з протидії корупції.

"Все чесно. Я 15 місяців заважав Порошенку і Ко призначити залежного аудитора НАБУ, за допомогою якого вони збираються розправитися з командою Артема Ситника", - зазначив Соболєв.

За його словами, рекомендовані комітетом Роберт Сторч (аудитор ФБР), Марта Борщ (прокурор на процесі США проти Лазаренка) та Карлос Кастресана (керівник антикорупційного трибуналу для Гватемали) "клептократам не підійшли" і вони перейшли у контратаку.