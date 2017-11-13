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БПП просить призначити аудитора НАБУ через підозру у підіграванні Януковичу

Понеділок, 13 листопада 2017, 11:43

Фракція Блоку Петра Порошенка у Верховній Раді вимагає призначити парламентського аудитора Національного антикорупційного бюро у зв’язку з заявами генпрокурора про те, що бюро підіграє Януковичу.

Про це на погоджувальній раді 13 листопада заявив керівник фракції Артур Герасимов.

За його словами, на цьому тижні треба розглянути низку кадрових призначень.

"Наприклад, закінчується 2017 рік, а депутати досі не можуть остаточно визначитися з кандидатурою аудитора НАБУ. У мене викликає подив, коли йде критика генпрокурора відносно 1,5 мільярда доларів, які були вкрадені і повернуті країні, і зараз працюють на нашу медицину, армію, на соціальні потреби наших громадян", - сказав Герасимов.

"І от остання інформація, що НАБУ вимагає 150 мільйонів гривень – які працюють на нашу медицину, армію і на соціальні потреби наших громадян – повернути тим, хто їх вкрав. Це якась незрозуміла ситуація. Треба розбиратися дуже детально з цим", - додав голова фракції БПП.

Як відомо, 28 березня Краматорський міськсуд ухвалив рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів Януковича і його оточення в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна.

Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.

8 листопада в НАБУ заявили, що заарештовані в "Ощадбанку" гроші, які належали компанії Quickpace Limited, пов'язаній з нардепом Олександром Онищенком, зникли.

Через це бюро зареєструвало кримінальне провадження.

Пізніше заступник генпрокурора Євген Єнін спростував зникнення 156,8 мільйонів доларів з арештованих рахунків компанії Quickpace Limited, мовляв, зазначені кошти "Ощадбанк" перерахував на рахунки Державної казначейської служби.

У НАБУ заявили, що перерахування на рахунки Держказначейства заарештованих в "Ощадбанку" коштів компанії Quickpace Limited, є незаконним.

Сам Онищенко стверджує, що не має відношення до арештованих коштів компанії Quickpace Limited.

8 листопада генпрокурор Юрій Луценко звинуватив НАБУ у підіграванні Януковичу.

У свою чергу НАБУ назвало заяви генпрокурора безглуздими, а спецконфіскацію коштів Онищенка – незаконною.

Читайте також: Як НАБУ і ГПУ посварилися через гроші Онищенка чи Януковича 

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУБППВерховна РадаОнищенко
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