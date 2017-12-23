Порошенко передав до ВР проект закону про Антикорупційний суд

5242 перегляди
Субота, 23 грудня 2017, 10:05

Проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстровано у Верховній Раді. 

За даними офіційного веб-порталу парламента, документ внесено 22 грудня та зареєстровано за №7440. 

Зазначається, що документ визначено президентом як невідкладний. 

Текст  документа на сайті ВР наразі відсутній. 

Ініціатором документу є президент, до розробки та погодження були залучені комітет з питань правової політики та правосуддя, комітет з питань запобігання і протидії корупції, комітет з питань бюджету та комітет з питань європейської інтеграції. 

Зазначимо, останнім днем роботи Верховної Ради у режимі пленарних засідань цьогоріч було 22 грудня, депутати повернуться до сесійної зали лише 16 січня

Як відомо, 22 грудня Петро Порошенко заявив, що експерти напрацювали законопроект про Антикорупційний суд і він готовий внести його до парламенту.

21 грудня Верховна Рада з третьої спроби проголосувала за відкликання депутатського законопроекту №6011 про створення Антикорупційного суду. За це проголосували 235 нардепів.

У НАБУ заявили про необхідність створення Вищого антикорупційного суду для ефективного притягнення до відповідальності корупціонерів.

Представник глави держави у Верховній Раді Ірина Луценко зазначила, що президент Петро Порошенко може внести до Верховної Ради законопроект про Антикорупційний суд вже в 2018 році.

Читайте також: "Антикорупційний суд: яких маніпуляцій чекати від президента"

Теми: Антикорупційний суд Порошенко законодавство
По темі
Порошенко каже, що готовий внести законопроект про Антикорупційний суд 22 грудня 2017, 17:18
НАБУ: Зволікання з антикорупційним судом грає на руку злочинцям 22 грудня 2017, 15:07
Луценко розповіла, коли президент подасть проект про Антикорупційний суд 21 грудня 2017, 13:48
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
У Росії заявили, що рішення США про озброєння для України загрожує "зривом"
Газоносні площі на Полтавщині віддадуть оточенню Авакова - джерела
США призупинять низку торгівельних преференцій для України
ОБСЄ: На Донбас прибули кілька колон вантажівок з "гуманітаркою РФ"
Усі новини
З перших вуст

Українські підприємці – про те, як часто їм платять біткоїнами

рейтинг

Супергерої рулять. 10 найочікуваніших фільмів 2018 року від IMDb

"Два келихи Фродо, будь ласка". Лімітована серія вин за Толкіном