Грицак назвав шпигуна Єжова найбільшою спійманою "рибою"

Голова СБУ Василь Грицак вважає перекладача-шпигуна Станіслава Єжова найбільшою "рибою", яку спіймали з часів розпаду СРСР.

Про це він сказав в ефірі каналу ТРК Україна, повідомляє Укрінформ.

"Єжов доволі велика "риба". Мабуть найбільша впіймана за державну зраду з початку незалежності України. І я не відкрию велику таємницю якщо скажу, що у роботі СБУ перебуває багато справ по яких проходять громадяни України, які підозрюються у державній зраді", - сказав він.

Грицак зауважив, що не буде відривати таємницю про кількість осіб. Водночас, він нагадав, що не притягуються до кримінальної відповідальності особи, що добровільно прийдуть і повідомлять СБУ про те, що вони завербовані іншою державою.

"Я користуюсь нагодою, і закликаю прийти до СБУ і зробити відповідну заяву і не отримати серйозний термін покарання", - сказав Грицак.

Голова СБУ, відповідаючи на запитання чи можна очікувати гучних шпигунських викриттів, сказав, "я переконаний, що так".

Як відомо, 20 грудня Служба безпеки України затримала на робочому місці чиновника секретаріату Кабміну, який передавав російським кураторам інформацію про діяльність українського уряду. ЗМІ з’ясували, що йдеться про Станіслава Єжова – заступника керівника протоколу прем'єр-міністра.

СБУ кілька місяців "вела" його за згодою прем'єр-міністра Володимира Гройсмана для документування контактів Єжова з російськими спецслужбами.

За даними СБУ, затриманий інформував спецслужби Росії про зарубіжні поїздки і переговори прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Шевченківський суд обрав Станіславу Єжову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Сам він провину не визнає.

Всі подробиці про затримання, і про самого Єжова читайте у статті: Шпигуне, вийди геть. Усе про скандал із перекладачем Гройсмана.