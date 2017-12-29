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Грицак назвал шпиона Ежова самой крупной пойманной "рыбой"

Пятница, 29 декабря 2017, 00:12
Грицак назвал шпиона Ежова самой крупной пойманной рыбой

Председатель СБУ Василий Грицак считает переводчика-шпиона Станислава Ежова самой крупной "рыбой", которую поймали со времен распада СССР.

Об этом он сказал в эфире канала ТРК Украина, сообщает Укринформ.

"Ежов довольно большая "рыба". Пожалуй самая крупная пойманная за государственную измену с начала независимости Украины. И я не открою большую тайну если скажу, что в работе СБУ находится много дел по которым проходят граждане Украины, которые подозреваются в государственной измене", - сказал он.

Грицак отметил, что не будет отрывать тайну о количестве лиц. Вместе с тем он напомнил, что не привлекаются к уголовной ответственности лица, которые добровольно придут и сообщат СБУ о том, что они завербованы другим государством.

"Я пользуюсь случаем, и призываю прийти в СБУ и сделать соответствующее заявление и не получить серьезный срок наказания", - сказал Грицак.

Председатель СБУ, отвечая на вопрос можно ли ожидать громких шпионских разоблачений, сказал, "я убежден, что да".

Как известно, 20 декабря Служба безопасности Украины задержала на рабочем месте чиновника секретариата Кабмина, который передавал российским кураторам информацию о деятельности украинского правительства.

СМИ выяснили, что речь идет о Станиславе Ежове - заместителе руководителя протокола премьер-министра.

СБУ несколько месяцев "вела" его с согласия премьер-министра Владимира Гройсмана для документирования контактов Ежова с российскими спецслужбами.

По данным СБУ, задержанный информировал спецслужбы России о зарубежных поездках и переговорах премьер-министра Владимира Гройсмана.

Шевченковский суд избрал Станиславу Ежову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Сам он вину не признает.

Все подробности о задержании, и о самом Ежова читайте в статье: Шпион, выйди вон. Все о скандале с переводчиком Гройсмана.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУЕжов Грицак
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