Полторак пояснив суду, чому не можна відстороняти його заступника

Адвокат заступника міністра оборони Ігоря Павловського, підозрюваного в розтраті мільйонів з держбюджету, приніс до суду листа від голови міністерства Степана Полторака про те, які негативні наслідки нестиме відсторонення чиновника на час розслідування.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У листі, копію якого опублікувала САП, міністр перераховує обов'язки Павловського і каже, що відсторонення його від займаної посади "може негативно вплинути на координацію діяльності структурних підрозділів міністерства".

"Коментарі щодо незамінності та "відсутності" впливу заступника міністра Павловського І.В. на співробітників Міністерства оборони, на думку прокурорів САП, зайві", - зазначили на це в прокуратурі.

Як відомо, 9 листопада апеляційний суд відпустив з-під домашнього арешту заступника голови Міністерства оборони Ігоря Павловського, підозрюваного в розтраті мільйонів з держбюджету.

2 жовтня Солом'янський райсуд Києва обрав Павловському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці.

Його захист подав апеляційну скаргу на це рішення.

11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в розтраті понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі палива для Міноборони.

У злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті".

Пізніше підозру за ч.5 ст. 191 ККУ оголосили ще начальнику відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борису Малишу й старшому інспектору відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтролю Міноборони Володимиру Шемовнєву.

16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Солом'янський районний суд Києва у вівторок, 17 жовтня, відпустив Трофименка під особисте зобов’язання і зобов’язав надіти електронний браслет.

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