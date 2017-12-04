Блокування NewsOne неприйнятне - ОБСЄ

1174 перегляди
Понеділок, 4 грудня 2017, 18:18

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Гарлем Десір висловив стурбованість у зв'язку з блокуванням телеканалу "NewsOne".

Про це йдеться на сторінці організації.

"Обмеження доступу до офісу телеканалу - це безпосереднє втручання у його роботу та фізичне залякування медіа працівників. Це неприйнятна ситуація та напад на свободу ЗМІ, які не можуть бути виправданими", - сказав Десір.

Він закликав українську владу зробити "все можливе для того, щоб забезпечити дотримання свободи преси, забезпечити безпечне робоче середовище для співробітників NewsOne та забезпечити безперешкодну та вільну роботу телекомпанії".

Крім того, представник ОБСЄ відзначив заяву президента Петра Порошенка про те, що будь-який тиск на ЗМІ є неприйнятним.

Як відомо, 3 грудня невідомі у камуфляжі і балаклавах заблокували телеканал NewsОne мішками з піском і колючим дротом, заявляючи, що не згодні з "політикою каналу".

Вони заявили, що вимагають вибачень від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва, який назвав Революцію Гідності "державним переворотом влади". 

Також блокувальники вимагають від NewsОne змінити риторику з проросійської на проукраїнську.

Мураєв заявив, що до блокування телеканалу причетний керівник "Братства" Дмитро Корчинський.

Журналісти NewsОne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію.

Аваков закликав активістів, які заблокували  NewsOne, припинити акцію, а власникам і редакторам телеканалу рекомендував припинити провокувати людей.

У МВС повідомили, що співробітники поліції не виявили фактів правопорушень на місці проведення акції протесту. 

Президент Петро Порошенко став на захист телеканалу NewsОne, заявивши, що будь-який тиск на засоби масової інформації – неприпустимий.   

Теми: ОБСЄ ЗМІ медіа
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ОБСЄ готова до діалогу з новими ватажками бойовиків – Хуг 4 грудня 2017, 17:32
З початку року на Донбасі було 300 тисяч порушень тиші – Хуг 4 грудня 2017, 17:11
Бойовики знову обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію 3 грудня 2017, 19:48
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Сили АТО відбили напад диверсантів неподалік Дебальцевого - штаб
Корнет, який "скинув" Плотницького, фігурує в розслідуванні СК РФ
У ГПУ розповіли, про що запитають на допиті агентів "Катерину" і Титенкова
У штабі уточнили, де зазнали втрат сили АТО: 1 загиблий, 4 поранених
Усі новини
флешмоб

#Іnvisiblebox: перестрибни невидимий ящик

здоров'я

Їсти чи не їсти? Вся правда про "нічний дожор"

Made in Ukraine

Робот Jibo розробників зі Львова потрапив у топ-25 винаходів за версією TIME