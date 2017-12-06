Пімахова пішла у відпустку після скандалу довкола НАБУ

Перший заступник голови Державної міграційної служби Діна Пімахова подала заяву про відпустку, яку було задоволено.

Про це повідомляє прес-служба Міграційної служби.

"Відповідно до заяви, відпустка необхідна у зв’язку з необхідністю покращення стану здоров’я, яке погіршилося через ситуацію із спробою передачі їй хабара агентом Національного антикорупційного бюро та подальшими слідчими діями СБУ та Генеральної прокуратури", – уточнило відомство.

Як відомо, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС. Тоді ж у конспіративних приміщеннях НАБУ пройшли обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України. За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" Пімахову для тиску на бюро.

Сама Пімахова виступила з викривальною заявою та запевнила, що сама звернулася до правоохоронців, бо не знала, що Сергій Титенков – агент НАБУ.