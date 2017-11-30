Чиновниця ДМС каже, що не знала, що під неї підкопується НАБУ

Перший заступник голови Державної міграційної служби Діна Пімахова запевняє, що не знала про те, що Національне антикорупційне бюро проводить спецоперацію.

Коментуючи заяву НАБУ, вона заявила на брифінгу:

"Я можу сказати однозначно, що я подавала заяву (про хабар – ред.) самостійно. У мене в заяві зазначено, що це Сергій Титенков – представник Арабського інвестиційного фонду Мубадала. Я абсолютно не знала, що він є представником або працівником Національного антикорупційного бюро".

"Якщо в процесі проведення впродовж місяців уже під контролем Служби безпеки та Генеральної прокуратури відповідних заходів за результатами розгляду моєї заяви правоохоронним органам стало відомо, що працівники НАБУ в цьому беруть участь – мені про це не було відомо до вчорашнього дня, коли після затримання у Сергія Титенкова, на моє здивування, виявили спеціальні технічні засоби", – додала Пімахова.

Вона запевнила: "Я буду відповідати за свої слова і я готова до цього. Я подавала заяву, як законослухняний громадянин, який прийшов на посаду, пройшовши конкурс".

"Я пройшла випробувальний термін і призначена на 5 років. Я маю чесну позицію по відношенню до виконання своїх обов’язків. Я хочу виховувати своїх дітей і мати нормальне спокійне життя. Тому я подала таку заяву (до СБУ – ред.) – абсолютно самостійно, ініціативно, на особу, яка мала установчі дані Сергій Титенков", – сказала Пімахова.

"Я готова нести відповідальність і маю відповідні докази того, що я заявляю", – запевнила вона.

Вона хоче, щоб інші держслужбовців не боялися подавати заяви, якщо їм пропонуватимуть хабар. "Бо вони будуть хвилюватися за своє життя і життя своїх родин після таких заяв НАБУ, що це була спецоперація", – вважає Пімахова.

Вона додала, що ніч на 30 листопада провела в Генеральній прокуратурі, де давала свідчення як свідок.

За словами чиновниці Міграційної служби, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців.

Як відомо, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС.

Крім того, в середу ввечері у Національному антикорупційному бюро пройшли обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.