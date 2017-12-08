Обшуки в Мін'юсті: відомство каже, що НАБУ не має підстав

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П'ятниця, 8 грудня 2017, 16:48

Міністерство юстиції заперечує існування будь-якого ризику знищення документів, через що детективи НАБУ прийшли до міністерства з обшуком.

Про це повідомила "Українській правді" перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька.

"У рамках несанкціонованого обшуку в Мінюсті з боку НАБУ, який відбувався сьогодні без відповідної ухвали суду, жодних ризиків знищення документів справи не було і бути не могло", - зазначила вона.

Чиновниця назвала дві причини, чому вона так вважає.

По-перше, каже вона, усі матеріали зазначеної справи у будь-якому випадку зберігаються в Європейському суді з прав людини, до них завжди можна отримати доступ через електронну систему. По-друге, матеріали приєднані до "регресного позову" Мін'юсту і передані до суду.

"Тому звинувачення щодо можливого знищення будь-яких документів є безпідставними та не можуть бути передумовою для здійснення незаконних обшуків", - наголосила Бернацька.

Як повідомлялося, Мін'юст заявив про проведення в п'ятницю Національним антикорупційним бюро обшуків у відомстві, а також у працівниці міністерства вдома.

НАБУ підтвердило, що провело два обшуки у будівлі Мін'юсту і працівниці цього міністерства, і вони були санкціонованими. Слідчу дію вони пояснили ризиком знищення документів, які мали бути надані Мін'юстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження.

Національне антикорупційне бюро підозрює службових осіб Міністерства юстиції у розтраті понад 54 мільйонів гривень.

Українська правда
Теми: Мін'юст НАБУ
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