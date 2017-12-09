Саакашвілі затримали в квартирі колишнього глави МВС Луганської області

Лідер "Руху нових сил" був затриманий в квартирі колишнього глави ГУНП Луганської області Юрія Покиньбороди.

Про це УП стало відомо з власних джерел.

Полковник Юрій Покиньборода, в квартирі якого був затриманий Саакашвілі, є співробітником правоохоронних органів з 1995 року. У 2015 році він був призначений главою ГУНП Луганської області і з травня 2016 року залишив цю посаду.

Сам Покиньборода опублікував відеозвернення на своїй сторінці в facebook, в якому підтвердив арешт Саакашвілі в його квартирі.

При цьому Покиньборода заявив, що його мали заарештувати разом з Саакашвілі, але цього не сталося. Водночас, у квартирі колишнього чиновника МВС провели обшук.

"Я мав за законом поїхати разом з Міхеілом Саакашвілі в СІЗО, але мене не затримали, склали протокол обшуку. Дали мені акт вилучення речей, які вилучили у мене в квартирі, але не затримали", - розповів Покіньборода.

У зв'язку з цим полковник заявив, що його хочуть підставити, зробити винним в арешті Саакашвілі, для того щоб відвернути увагу від тих, хто повідомив правоохоронцям про місце перебування лідера РНС. При цьому Покиньборода припустив свій подальший арешт і висловив побоювання за своє життя.

"Я буду проводити власне розслідування ... і якщо зі мною щось трапиться, значить я вийшов на правильну фінішну пряму ... Зараз я залишився на волі лише тому, що вони розраховують на те, що мене хтось прибере у помсту за арешт Міши", - заявив він.

Покиньборода запевнив, що він не має відношення до арешту Саакашвілі.

Як відомо, ввечері 8 грудня правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

За даними СБУ, йому інкримінують порушення за ч 1. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували.

У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.

У зв’язку із арештом Саакшвілі оголосив безстрокове голодування.