Участь у затриманні Саакашвілі брали Аброськін та Кулик - джерела
Участь у затриманні лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі брали перший заступник глави Нацполіції, начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін та заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ Костянтин Кулик.
Про це УП повідомили поінформовані співрозмовники в оточенні Саакашвілі.
Як відомо, Саакашвілі було затримано у квартирі колишнього глави ГУНП Луганської області Юрія Покиньбороди.
За повідомленням джерел, під час затримання у дворі будинку, де розташована квартира Покиньбороди, було повно правоохоронців та спецназу.
"Операція (з затримання Саакашвілі) розпочалася з викрадення Покиньбороди під ВР. Аброськін спершу знайшов у наметовому таборі під ВР Покиньбороду та сказав, що їм необхідно переговорити. У підсумку його вивезли з наметового містечка і привезли на квартиру (де відбулося затримання Саакашвілі)", - зазначають співрозмовники.
Сам Покиньборода опублікував відеозвернення, в якому підтвердив арешт Саакашвілі в його квартирі.
При цьому Покиньборода заявив, що його мали заарештувати разом із Саакашвілі, але цього не сталося. Водночас, у квартирі колишнього чиновника МВС провели обшук.
Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.
Як уточнила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".
За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували.
У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.
У зв’язку із арештом Саакшвілі оголосив безстрокове голодування.
Українська правда
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