Найцікавіше: 2007. Регіонали об’єднують зусилля з бютівцями проти Ющенка 2011. Степана Бандеру позбавили звання Героя України 2017. Нацрада заборонила "Дождь", який зображав Крим російським

2001, п’ятниця

– Віце-прем'єра Юлію Тимошенко викликали на допит до Генпрокуратури.

"Якісь питання мені задавали, а потім повідомили, що цього не досить. Не можуть визначитися, що пред'явити, які обвинувачення висувати", – розповіла про це Тимошенко.

2002, субота

– "Українські державники-демократи" – так глава Адміністрації президента Володимир Литвин описав кандидатів, що балотуватимуться до парламенту в списку блоку "За Єдину Україну!". Перший номер списку цієї пропрезидентської політсили – сам Литвин.

2004, понеділок

– Двох українських військових поранено в іракському місті Ель-Кут, де відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією. В українців, що охороняли будинок адміністрації міста, кинули ручну гранату.

А в МЗС України тим часом розповіли, що домовилися з іракською стороною, і в центрі Багдада, біля посольства України в Іраку, встановлять Пальму Мерцалова.

2005, середа

– В СДПУ(о), завдяки членам якої в Україні розповсюдилося таке явище, як темники, занепокоєні появою "помаранчевих" темників у центральних ЗМІ. Про них заявив нардеп Ігор Шурма і пообіцяв: партія боротиметься з помаранчевою цензурою.

2006, четвер

– Президент Віктор Ющенко відкликав свій підпис під меморандумом про співпрацю влади й опозиції, який підписано у вересні 2005-го.

Це сталося через рішення Верховної Ради відправити у відставку уряд Юрія Єханурова. Також Ющенко звернувся до парламенту з вимогою скасувати своє рішення. Єхануров теж викликав свій підпис під меморандумом.

"Це є трішечки суєта, яка не попадає ні в правове поле, ні в конституційне", – прокоментувала дії президента екс-прем’єр Юлія Тимошенко. Також вона відкинула можливість блокування в наступному скликанні парламенту з Партією регіонів та КПУ.

2007, п’ятниця

– Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, КПУ та СПУ об’єднали свої зусилля, щоб подолати вето президента Ющенка на закон про Кабінет міністрів.

Жодну з пропозицій Ющенка щодо змін до закону не підтримали депутати. Ухвалений закон називають першим в історії України, який визначає порядок функціонування уряду.

Згідно з законом, кандидатури міністрів оборони та закордонних справ вносяться президентом після пропозиції коаліції депутатських фракцій. А якщо протягом 15 днів після надходження пропозиції парламентської коаліції президент не внесе кандидатуру прем'єра, його призначить парламент.

Також депутати подолали вето президента щодо закону про Нацбанк, який передбачає посилення квоти Кабміну в Наглядовій Раді банку.

В обмін на підтримку представників БЮТ, антикризова коаліція підтримала в цілому закон про імперативний мандат для місцевих депутатів, а також проголосувала в першому читанні за законопроект про парламентську опозицію.

Після спільного голосування лідер БЮТ Юлія Тимошенко відкинула звинувачення про стратегічну співпрацю її політичної сили з Партією регіонів та антикризовою коаліцією.

"Якщо потрібно, ми будемо голосувати одночасно за одні і ті ж проекти, але це саме одночасне, а не сумісне стратегічне голосування", – сказала вона.

2008, субота

– Президентський варіант закону про Кабмін, який Віктор Ющенко вніс до парламенту напередодні, скорочує повноваження уряду. Таку думку висловила прем’єр Юлія Тимошенко.

2009, понеділок

– Україно-російська газова війна.

Україна підписала Правила моніторингу транзиту природного газу через Україну, а в "Газпромі" обіцяють наступного дня відновити постачання газу до Європи. Скорочувати обсяги постачання газу до Європи росіяни почали 1 січня.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер попередив: у випадку несанкціонованого відбору газу Україною, росіяни зменшать обсяги постачання блакитного палива. Також в Росії нагадали, що продаватимуть газ Україні "за ринковою ціною".

2010, вівторок

– Президент Віктор Ющенко провів свою підсумкову прес-конференцію. На ній він заявив, що найбільша загроза фальсифікацій у першому турі президентських виборів виходитиме від Юлії Тимошенко, а також нагадав про кримінальну справу, порушену проти неї в Росії.

– Новий перл від кандидата в президенти Віктора Януковича: "Одна палка, две струны – я хозяин всей страны".

2011, середа

– Степан Бандера більше не Герой України. У прес-службі президента повідомили, що рішенням суду підписаний Ющенком президентський указ про присвоєння Бандері звання Героя визнано недійсним.

– Письменниця Марія Матіос написала відкритого листа до генпрокурора Віктора Пшонки, у якому заявила про її політичне переслідування з боку Генеральної прокуратури та МВС.

За її словами, у грудні 2010 року в одному з видавництв у Львові силовики хотіли вилучити книгу Матіос "Вирвані сторінки з автобіографії". А напередодні працівник міліції Печерського району Києва робив обхід будинку, у якому родина Матіос колись винаймала квартиру, і розшукував "громадянку М. Матіос".

У київській міліції відповіли, що діяли за дорученням Генпрокуратури.

2012, четвер

– У "Газпромі" заявили, що обсяг закупівлі газу Україною в 2012 році не може бути знижений до рівня у 27 мільярдів кубометрів газу на рік, як вимагає Україна.

Раніше про такий об’єм заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко. Проте в "Газпромі" називають такі наміри порушенням контракту в односторонньому порядку.

2013, субота

– Прем'єр Микола Азаров пообіцяв, що особисто координуватиме виконання плану дій щодо євроінтеграції. Про це він сказав під час наради щодо виконання міністерствами і відомствами завдань Плану дій асоціації з Європейським Союзом.

2014, неділя

– Хроніка Революції Гідності.

У центрі Києва відбулося перше в новому році Народне Віче. Його учасники закликали Сенат США ввести санкції проти українських чиновників, у тому числі – проти очільника МВС Віталія Захарченка.

Опозиція висунула вимогу президентові Віктору Януковичу негайно забезпечити виконання закону про звільнення від покарання учасників протестів.

У Харкові цього дня відбувся Всеукраїнський форум Євромайданів, учасники якого озвучили головну вимогу: "усунути президента Януковича, уряд та відповідальних осіб, які сприяють узурпації влади". Водночас у центрі міста зібралися на мітинг і прихильники президента.

2015, понеділок

– Інтерпол оголосив у розшук екс-президента Віктора Януковича, екс-прем'єра Миколу Азарова та низку інших українських екс-чиновників. Їх мають затримати для екстрадиції в Україну.

– Президент Петро Порошенко підписав стратегію розвитку України до 2020 року. Вона містить 62 реформи. Окрім іншого в ній зазначено, що за індексом сприйняття корупції, який розраховує Transparency International, Україна має увійти до 50 кращих держав світу.

– Розпочався конкурс з обрання директора Антикорупційного бюро. Головою конкурсної комісії став лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Комісія ухвалила рішення, що іноземці, які хочуть очолити Антикорупційне бюро, зобов'язані отримати українське громадянство.

2016, вівторок

– Уже 15 кілограмів ваги втратила українська депутатка Надія Савченко, яку незаконно утримують у Росії.

– Журналісти ТСН знайшли в Ростові-на-Дону будинок екс-президента України Віктора Януковича. Той розташований у закритому котеджному містечку і перебуває під державною охороною. Проте, скоріш за все, він зупиняється в маєтку лише коли приїжджає до Ростова.

2017, четвер

– Один український військовий загинув та чотири дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заборонила російський телеканал "Дождь". Однією з причин стала трансляція інформації, що посягає на територіальну цілісність України: "Дождь" зображав Крим як територію РФ.

– Ситуація з правами людини в Криму погіршилася з моменту окупації півострова Росією. Про це йдеться в доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch за 2017 рік.

Рустем Халілов, для УП