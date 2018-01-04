Манафорт намагається довести, що розслідування проти нього незаконне

565 переглядів
Четвер, 4 січня 2018, 01:07

Колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа і політтехнолог "Партії регіонів" Пол Манафорт, подав до суду у США позов у якому ставить під сумнів повноваження спеціального прокурора Роберта  Мюллера.

Про це пише The Washington Times.

Манафорт стверджує, що Мюллер не мав юридичних повноважень розслідувати і висувати проти нього обвинувачення відмиванні грошей до 2016 року. Оскільки злочини, які обвинувачення приписує Манафорту, не пов'язані із виборчою кампанією США 2016-го року і стосуються виключно роботи Манафорта та та його партнера Ріка Ґейтса в Україні.

Стверджується, що робота Манафорта в Україні завершилась у 2014-му, за два роки до того, як Манафорт приєднався до штабу Трампа на досить короткий проміжок часу.

Адвокат Манафорта Кевін Даунінг заявляє, що Мюллер був призначений розслідувати можливу змову Тармпа з Росією і злам серверів Демократичної партії.

Позов закликає суддю окружного суду відкинути обвинувальний висновок та наказати Мюллеру припинити розслідування справ, що стосуються діяльності Манафорта до початку президентської кампанії в США.

Як відомо, ФБР вивчає великі грошові перекази від офшорних компаній Манафорта на рахунки в США, щоб з'ясувати чи відмивав він гроші для уряду України часів Віктора Януковича.

Як повідомлялося, 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту і Річарду Гейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Дональда Трампа і Росією, почасти черезчисленні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

В середині грудня суддя окружного суду в США частково задовольнила прохання Манафорта щодо звільнення з-під домашнього арешту на період судового розслідування його справи. Він може лишати свій будинок в Олександрії для перебування у іншій резиденції в Палм-Біч (штат Флорида) і носитиме електронний браслет.

Теми: Манафорт США
powered by lun.ua
По темі
В рамках справи Манафорта ФБР "копає" відмивання грошей соратниками Путіна 25 грудня 2017, 07:17
Суддя дозволила Манафорту вийти з-під домашнього арешту 16 грудня 2017, 01:40
Суддя наказала Манафорту не спілкуватися зі ЗМІ після його публікації 11 грудня 2017, 21:18
Усі новини
Головні новини
Авіабазу РФ в Сирії обстріляли мінометами, знищено 7 літаків
ОБСЄ не контролює ситуацію в ОРДЛО – Клімкін
На Донеччині вандали сплюндрували пам’ятник загиблим бійцям АТО
На міжбанку впав долар
Усі новини
Музеї України

Як кияни створюють підземний музей на Поштовій площі

місто

Сім київських барів, де можна похмелитися на свята

ted

Дивна наука любові: 4 виступи про математику кохання і причини зрад