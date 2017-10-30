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ФБР підозрює, що Манафорт відмивав гроші для Януковича і ПР

Понеділок, 30 жовтня 2017, 06:17
ФБР підозрює, що Манафорт відмивав гроші для Януковича і ПР

ФБР вивчає великі грошові перекази від офшорних компаній колишнього політтехнолога Партії регіонів Пола Манафорта на рахунки в США, щоб з'ясувати, чи не відмивав він гроші для уряду України часів Віктора Януковича.

Про це пише buzzfeed.

ФБР виявило 13 підозрілих переказів на суму близько $ 3 млн, які пов'язані з Полом Манафортом офшорні компанії здійснювали в 2012-2013 роках.

"На ці транзакції, про які раніше не повідомлялося, звернули увагу співробітники правоохоронних органів ще в 2012 році, коли вони почали вивчати банківські перекази, щоб визначити, чи приховував Манафорт гроші від податкових органів або допомагав режиму Януковича, близького до президента Росії Володимира Путіна, відмивати деякі з мільйонів, вкрадені через корупційні оборудки ", - пише видання.

Грошові перекази були вперше відзначені фінансовими установами США, які за законом зобов'язані повідомляти у відділ казначейства про будь-які угоди, які вони вважають підозрілими.

Такі "повідомлення про підозрілі дії" не свідчать про злочин. Федеральний закон вимагає, щоб фінансові установи подавали звіти про касові операції, які перевищують 10 000 доларів США за один день, навіть якщо ці транзакції є законними. Банки також зобов'язані подавати звіти, коли вони підозрюють відмивання грошей або інші фінансові злочини.

Співробітники банку відзначили незвичайну поведінку серед п'яти офшорних компаній, які, за словами влади, пов'язані з Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. і трьох інших.

Джерела в правоохоронних органах повідомили, що компанії відправляли гроші в доларах без пояснення походження і призначення. Країни, в яких проводилися ці операції, зокрема Кіпр, карибська держава Сент-Вінсент і Гренадіни, сумно відомі як офшорні зони для відмивання грошей.

Слідчі виявили докази того, що походження грошей ховалося за багатьма "шарами" компаній. Велика частина цих сум в результаті опинилася в США на рахунках будівельних фірм, хедж-фондів і навіть автосалону.

Два співробітника правоохоронних органів, які працювали над цією справою, повідомили, що ще в 2004 році вони виявили "червоні прапорці" в його банківських документах, і що сумнівні угоди налічували багато мільйонів доларів.

Як відомо, Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через числені зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

Як повідомлялося, ФБР висунуло перші звинувачення у справі про втручання Росії у вибори за результатами розслідування Мюллера. Які саме звинувачення висунуті і проти кого залишається неясним.

"Українська правда" у Threads

Теми: Пол Манафортвідмивання коштівЯнуковичРосія
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