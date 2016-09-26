Онищенко показал переписку с Березенко о покупке 112 канала
В распоряжение "Украинской правды" попала переписка якобы нардепа от БПП Сергея Березенко с нардепом Александром Онищенко по покупке телеканала "112".
Фото разговора УП предоставил сам Онищенко.
Во время переписки он обращается к абоненту с именем "Сергей Березники 2", спрашивая: "И по 112 движемся?". На что тот отвечает: "Не успел. Поговорю в субботу" и "Да, все по плану по 112".
Переписка датируется 28 мая 2015.
Как известно, ранее объявленный в розыск, подозреваемый в растрате депутат Александр Онищенко из Лондона заявил, что президент Петр Порошенко пытался через него купить телеканал "112 Украина".
"Если вам начнут говорить, что все это - неправда, у меня сохранилась куча переписки с Сергеем Березенко и Макаром Пасенюком - о деталях будущего соглашения", - заявлял Онищенко.
Сам Березенко в комментарии УП заявил, что не вел никаких переговоров о покупке президентом Петром Порошенко "112 канала".
На уточнение, что Александр Онищенко утверждает, что сохранил переписку по соглашению по 112 канала с Березенко, он сказал: "Если у него есть такая переписка, то пусть ее опубликует".
27 мая 2015 гендиректор телеканала "112" Андрей Подщипков заявил, что "испытывает активные попытки отобрать канал со стороны власти", что проявляется в форме давления Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Он утверждает, что "в последнее время давление со стороны Нацсовета было временно приостановлено по указанию людей, которые от имени высшего руководства государства вышли ко мне с предложением "отдать" канал по заниженной стоимости".
По словам Подщипкова, он отказался продать канал по заниженной цене "провластным бизнесменам".
Украинская правда
Ясное дело, что Порошенко во власть пошел не для того чтобы Липецкую фабрику продавать и реформами заниматься. Он туда пошел только ради возможностей отжимать бизнесы по заниженной цене или бесплатно. Ради обогащения.