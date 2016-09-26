Онищенко показал переписку с Березенко о покупке 112 канала

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Понедельник, 26 сентября 2016, 14:36

В распоряжение "Украинской правды" попала переписка якобы нардепа от БПП Сергея Березенко с нардепом Александром Онищенко по покупке телеканала "112".

Фото разговора УП предоставил сам Онищенко.

Во время переписки он обращается к абоненту с именем "Сергей Березники 2", спрашивая: "И по 112 движемся?". На что тот отвечает: "Не успел. Поговорю в субботу" и "Да, все по плану по 112".

 
 

Переписка датируется 28 мая 2015.

Как известно, ранее объявленный в розыск, подозреваемый в растрате депутат Александр Онищенко из Лондона заявил, что президент Петр Порошенко пытался через него купить телеканал "112 Украина".

"Если вам начнут говорить, что все это - неправда, у меня сохранилась куча переписки с Сергеем Березенко и Макаром Пасенюком - о деталях будущего соглашения", - заявлял Онищенко.

Сам Березенко в комментарии УП заявил, что не вел никаких переговоров о покупке президентом Петром Порошенко "112 канала".

На уточнение, что Александр Онищенко утверждает, что сохранил переписку по соглашению по 112 канала с Березенко, он сказал: "Если у него есть такая переписка, то пусть ее опубликует".

27 мая 2015 гендиректор телеканала "112" Андрей Подщипков заявил, что "испытывает активные попытки отобрать канал со стороны власти", что проявляется в форме давления Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Он утверждает, что "в последнее время давление со стороны Нацсовета было временно приостановлено по указанию людей, которые от имени высшего руководства государства вышли ко мне с предложением "отдать" канал по заниженной стоимости".

По словам Подщипкова, он отказался продать канал по заниженной цене "провластным бизнесменам".

Украинская правда

Темы: СМИ Порошенко Онищенко
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Комментарии — 3
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IP: 46.200.104.---Switlana26.09.2016 16:59
Я не проти щоби Порошенко купив всю Україну і цілий світ. Це хвороба?
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IP: 213.227.251.---Basta1326.09.2016 15:55
В то, что олигарх вдруг станет европейским политиком только полные прuдурки могли поверить.
Ясное дело, что Порошенко во власть пошел не для того чтобы Липецкую фабрику продавать и реформами заниматься. Он туда пошел только ради возможностей отжимать бизнесы по заниженной цене или бесплатно. Ради обогащения.
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IP: 77.52.93.---Viacheslav26.09.2016 15:35
Вірю, вірю...
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