Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Онищенко показав переписку з Березенком щодо купівлі 112 каналу

Понеділок, 26 вересня 2016, 14:36

В розпорядження "Української правди" потрапила переписка начебто нардепа від БПП Сергія Березенка із нардепом Олександром Онищенко щодо купівлі телеканалу "112".

Скріншоти розмови УП надав сам Онищенко.

Під час переписки він звертається до абонента із ім'ям "Сергій Березенко 2", запитуючи "І по 112 рухаємося?". На що той відповідає "Не встиг. Поговорю у суботу" і "Так, все по плану по 112".  

 
 

Переписка датується 28 травня 2015 року.

Як відомо, раніше оголошений в розшук, підозрюваний в розтраті депутат Олександр Онищенко з Лондона заявив, що президент Петро Порошенко намагався через нього купити телеканал "112 Україна".

"Якщо вам почнуть говорити, що все це – неправда, у мене збереглася купа листувань з Сергієм Березенком і Макаром Пасенюком – про деталі майбутньої угоди", – заявляв Онищенко.

Сам Березенко в коментарі УП заявив, що не вів жодних переговорів щодо покупки президентом Петром Порошенком "112 каналу".

Березенко також додав: "Якщо в нього (Онищенка -ред.) є така переписка, то нехай її опублікує".

27 травня 2015 року гендиректор телеканалу "112" Андрій Подщипков  заявив, що "зазнає активних спроб відібрати канал з боку влади", що проявляється у формі тиску Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Він стверджує, що "останнім часом тиск з боку Нацради був тимчасово припинений за вказівкою людей, які від імені вищого керівництва держави вийшли до мене з пропозицією "віддати" канал за заниженою вартістю".

Зі слів Подщипкова, він відмовився продати канал за заниженою ціною "провладним бізнесменам".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗМІПорошенкоОнищенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
07:20
Окупанти продовжують атаки на 7 напрямках, але ЗСУ їх стримують − Генштаб
Усі новини...
Реклама: