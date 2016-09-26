Онищенко показав переписку з Березенком щодо купівлі 112 каналу

В розпорядження "Української правди" потрапила переписка начебто нардепа від БПП Сергія Березенка із нардепом Олександром Онищенко щодо купівлі телеканалу "112".

Скріншоти розмови УП надав сам Онищенко.

Під час переписки він звертається до абонента із ім'ям "Сергій Березенко 2", запитуючи "І по 112 рухаємося?". На що той відповідає "Не встиг. Поговорю у суботу" і "Так, все по плану по 112".

Переписка датується 28 травня 2015 року.

Як відомо, раніше оголошений в розшук, підозрюваний в розтраті депутат Олександр Онищенко з Лондона заявив, що президент Петро Порошенко намагався через нього купити телеканал "112 Україна".

"Якщо вам почнуть говорити, що все це – неправда, у мене збереглася купа листувань з Сергієм Березенком і Макаром Пасенюком – про деталі майбутньої угоди", – заявляв Онищенко.

Сам Березенко в коментарі УП заявив, що не вів жодних переговорів щодо покупки президентом Петром Порошенком "112 каналу".

Березенко також додав: "Якщо в нього (Онищенка -ред.) є така переписка, то нехай її опублікує".

27 травня 2015 року гендиректор телеканалу "112" Андрій Подщипков заявив, що "зазнає активних спроб відібрати канал з боку влади", що проявляється у формі тиску Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Він стверджує, що "останнім часом тиск з боку Нацради був тимчасово припинений за вказівкою людей, які від імені вищого керівництва держави вийшли до мене з пропозицією "віддати" канал за заниженою вартістю".

Зі слів Подщипкова, він відмовився продати канал за заниженою ціною "провладним бізнесменам".

Українська правда