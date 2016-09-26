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Березенко: Якщо в Онищенка є листування, то нехай публікує

Понеділок, 26 вересня 2016, 13:22

Народний депутат з фракції БПП Сергій Березенко запевняє, що не вів жодних переговорів щодо покупки президентом Петром Порошенком 112 каналу.

Про це він заявив у коментарі Українській правді.

На запитання, чи намагається оточення президента купити телеканал, депутат зазначив: "Це повна нісенітниця".

На уточнення, що Олександр Онищенко стверджує, що зберіг переписку щодо угоди по 112 каналу з Березенком, він сказав:

"Якщо в нього є така переписка, то нехай її опублікує".

Як повідомлялося, раніше оголошений в розшук, підозрюваний в розтраті депутат Олександр Онищенко з Лондона заявив, що президент Петро Порошенко намагався через нього купити телеканал "112 Україна".

"Якщо вам почнуть говорити, що все це – неправда, у мене збереглася купа листувань з Сергієм Березенком і Макаром Пасенюком – про деталі майбутньої угоди", – заявляв Онищенко.

Видання "Страна" стверджує, що команда Порошенка займається питанням купівлі телеканалів для створення медіахолдингу.

Ідеологом процесу, за даними інформованих джерел видання в Адміністрації президента, виступає друг Порошенка Ігор Кононенко і близький до нього медіа-менеджер Дмитро Носиков.

Останньому приписують ідею створення медіа-холдингу, який об'єднав би під одним президентської дахом три провідних новинних телеканали – 5 канал (нині належить президенту), телеканал 112 і NewsOne (його власник - опозиційний нардеп Євген Мураєв).

Заступник глави фракції БПП Ігор Кононенко своє відношення до начебто покупки телеканалів для створення медіахолдингу, підконтрольного президенту Порошенку заперечує.

"Українська правда" звернулася за офіційним коментарем до Адміністрації президента та до інвестбанкіра Пасенюка, якого Онищенко теж назвав посередником у переговорах.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

Теми: ПорошенкотелебаченняОнищенко
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