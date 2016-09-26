У Порошенко открещиваются от попыток купить 112 канал

В Администрации президента заявляют, что информация о переговорах нардепа Александра Онищенко о покупке телеканала 112 в интересах президента Петра Порошенко не соответствует действительности.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Администрации президента, в ответ на просьбу "Украинской правды" прокомментировать публикации в СМИ.

"Информация, распространенная рядом беглецов, имеющих проблемы с законом, не соответствует действительности и направлена на отвлечение внимания от расследования в отношении этих лиц", - сказано в сообщении.

Ранее объявленный в розыск, подозреваемый в растрате депутат Александр Онищенко из Лондона заявил, что президент Петр Порошенко пытался через него купить телеканал "112 Украина".

"Если вам начнут говорить, что все это - неправда, у меня сохранилась куча переписки с Сергеем Березенко и Макаром Пасенюком - о деталях будущего соглашения", - заявлял Онищенко.

Сам Березенко в комментарии УП заявил, что не вел никаких переговоров о покупке президентом Петром Порошенко "112 канала".

На уточнение, что Александр Онищенко утверждает, что сохранил переписку по соглашению по 112 канала с Березенко, он сказал: "Если у него есть такая переписка, то пусть ее опубликует".

27 мая 2015 гендиректор телеканала "112" Андрей Подщипков заявил, что "испытывает активные попытки отобрать канал со стороны власти", что проявляется в форме давления Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Он утверждает, что "в последнее время давление со стороны Нацсовета было временно приостановлено по указанию людей, которые от имени высшего руководства государства вышли ко мне с предложением "отдать" канал по заниженной стоимости".

По словам Подщипкова, он отказался продать канал по заниженной цене "провластным бизнесменам".

Оксана Коваленко, УП