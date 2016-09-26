У Порошенка відхрещуються від спроб купити 112 канал

В Адміністрації президента заявляють, що інформація про переговори нардепа Олександра Онищенка, який утік з України, про купівлю телеканалу 112 в інтересах президента Петра Порошенка не відповідає дійсності.

Про це йдеться у коментарі прес-служби Адміністрації президента, у відповідь на прохання "Української правди" прокоментувати публікації в ЗМІ.

"Інформація, поширена низкою втікачів, які мають проблеми з законом, не відповідає дійсності і спрямована на відволікання уваги від розслідування щодо цих осіб", - сказано в повідомленні.

Як відомо, оголошений в розшук, підозрюваний в розтраті депутат Олександр Онищенко з Лондона заявив, що президент Петро Порошенко намагався через нього купити телеканал "112 Україна".

"Якщо вам почнуть говорити, що все це – неправда, у мене збереглася купа листувань з Сергієм Березенком і Макаром Пасенюком – про деталі майбутньої угоди", – заявляв Онищенко.

Сам Березенко в коментарі УП заявив, що не вів жодних переговорів щодо покупки президентом Петром Порошенком "112 каналу".

Березенко також додав: "Якщо в нього (Онищенка -ред.) є така переписка, то нехай її опублікує".

27 травня 2015 року гендиректор телеканалу "112" Андрій Подщипков заявив, що "зазнає активних спроб відібрати канал з боку влади", що проявляється у формі тиску Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Він стверджує, що "останнім часом тиск з боку Нацради був тимчасово припинений за вказівкою людей, які від імені вищого керівництва держави вийшли до мене з пропозицією "віддати" канал за заниженою вартістю".

Зі слів Подщипкова, він відмовився продати канал за заниженою ціною "провладним бізнесменам".

Оксана Коваленко, УП