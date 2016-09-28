Катастрофа МН17: слідчі кажуть, що не час говорити про участь Росії

Міжнародна слідча група із розслідування катастрофи МН17 вирішила поки що обмежитися заявами, про походження установки "Бук".

Про це заявив генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербек.

"Ми не можемо зараз заявити більше ніж те, що "Бук" прибув з РФ і туди ж повернувся. Ми не можемо робити заяв про участь Росії як країни чи людей з Росії", - сказав він.

За його словами, справа обов’язково закінчиться судом.

Слідство наголошує, що для визначення виннних буде проведене окреме розслідування і відмовився називати будь-які імена чи деталі.

Знайти відповіді на всі ці запитання і завершити розслідування планується у наступному році.

Як відомо, у середу нідерландське слідство озвучило висновок про те, що ракетний комплекс "Бук" був доставлений з Росії, а після знищення літака повернений туди.

Наразі міжнародне слідство підозрює у причетності до збиття малайзійського "Боїнга" у 2014 році 100 людей.

"Зараз є 100 підозрюваних, або тих, хто тим чи іншим чином можуть бути пов'язані зі збиттям або транспортуванням такого комплексу. Ми визначили їхні особистості. Ці люди або управляли "Буком", або організували його перекидання до місця запуску", – сказав один із доповідачів.

При цьому він наголосив, що офіційно підозрюваних наразі немає.

Тетяна Кусок, УП