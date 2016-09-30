В Крыму продлили арест Чийгоза до января

В четверг, 29 сентября, суд продлил арест для заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза до января 2017 года.

Об этом в Facebook сообщила его жена Эльмира Аблялимова.

"На заседании суда срок содержания Ахтема Чийгоза продлён до 8 января 2017 года", - написала она.

Как известно, российские оккупационные власти начали преследовать многих крымских татар после аннексии Крыма, в частности – Ахтема Чийгоза.

Его обвиняют в участии в акции протеста против аннексии полуострова 26 февраля 2014 года.

Как известно, в четверг, 29 сентября, Верховный суд РФ окончательно признал законным запрет деятельности Меджлиса крымских татар на территории России как "экстремистской организации".