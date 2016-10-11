В Борисполе задержали депутата - Ляшко оперативно записал обращение

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Вторник, 11 октября 2016, 21:52

Правоохранители задержали депутата Бориспольского городского совета, который требовал деньги, обещая повлиять на других депутатов во время "нужного" голосования.

Об этом сообщила прокуратура Киевской области.

"(...) Требовал и получил 3000 долларов США за влияние на депутатов Бориспольского горсовета во время голосования за выделение в частную собственность земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома этим гражданам", - сказано в сообщении.

Политика задержали "на горячем".

Решается вопрос об избрании задержанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное уголовное правонарушение злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

В то же время лидер Радикальной партии Олег Ляшко записал видеообращение, отреагировав на задержание местного политика, якобы члена РПЛ.

Он отметил, что если вина депутата будет доказана, он должен сидеть в тюрьме. "Вместе с тем, если это провокации, мы будем людей защищать. Я надеюсь, что правоохранительные органы докажут его вину, раз задержали", - заявил Ляшко.

Украинская правда

Темы: Борисполь Киевская область коррупция Ляшко
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович11.10.2016 22:16
Ніхто і ніколи нічого не доведе. Бо при владі "Скотиняки" і "Чорти рогаті".
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