Украинский консул не сможет попасть на суд к Сущенко

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Вторник, 11 октября 2016, 23:33

Украинский консул не сможет попасть на судебные заседания по делу задержанного ФСБ украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом Громадському сообщил советник по консульским вопросам Посольства Украины в РФ Геннадий Брескаленко.

"Если дела по таким статьям (Сущенко обвиняют в шпионаже - ред.), то суды проходят в закрытом режиме. Консулов на эти судебные заседания не пускают. Но на судах будет адвокат - Марк Фейгин, он будет принимать официальное участие", - сказал Брескаленко.

Он также отметил, что в России нарушили нормы допуска консула к задержанному Сущенко.

"Согласно законодательству, существует консульская конвенция, консулов должны допускать в течение 4-х суток после задержания. Вы знаете, что мы обращались во все российские инстанции, к уполномоченному по правам человека, в адрес следственного управления. Благодаря нашей настойчивости, мы получили разрешение на его посещение", - сказал он.

Брескаленко добавил, что Роман Сущенко сейчас находится в СИЗО Лефортово в Москве, состояние его здоровья его удовлетворительное и замечаний к порядку содержания нет.

"Мы продолжаем всеми средствами доказывать его невиновность", - подчеркнул представитель посольства.

Корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенко было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

10 октября украинский консул встретился с журналистом Сущенко в Лефортовском СИЗО в Москве.

Темы: СМИ суд Росcия
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IP: 195.242.80.---val mashtak 12.10.2016 01:14
В 1936 г. французские олланды, обладая самой мощной армией на континенте, дали зеленый свет 2 Мировой войне, поскольку больше были озабочены назначенными на апрель 1936 г. парламентскими выборами, нежели вторжением в марте того года зеленых человечков Гитлера в составе нескольких пехотных батальонов в Рейнскую область:
«Если бы вы, французы, вмешались в Рейнской области в 1936, мы бы проиграли все, и падение Гитлера было бы неизбежным »… - Генерал Гудериан на допросе французскими офицерами после окончания Второй мировой войны.
«Сорок восемь часов после ввода войск в Рейнскую область были самыми тревожными в моей жизни. Если бы французы вошли тогда (в марте 1936 года) в Рейнскую область, нам пришлось бы убраться оттуда с поджатыми хвостами, потому что военные ресурсы, находившиеся в нашем распоряжении, были недостаточными даже для слабого сопротивления»… - Адольф Гитлер.
Вот и нынешние олланды больше выборами на Донбассе опекаются вместо того чтобы осадить нового Гитлера.
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