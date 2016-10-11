Украинский консул не сможет попасть на суд к Сущенко
Украинский консул не сможет попасть на судебные заседания по делу задержанного ФСБ украинского журналиста Романа Сущенко.
Об этом Громадському сообщил советник по консульским вопросам Посольства Украины в РФ Геннадий Брескаленко.
"Если дела по таким статьям (Сущенко обвиняют в шпионаже - ред.), то суды проходят в закрытом режиме. Консулов на эти судебные заседания не пускают. Но на судах будет адвокат - Марк Фейгин, он будет принимать официальное участие", - сказал Брескаленко.
Он также отметил, что в России нарушили нормы допуска консула к задержанному Сущенко.
"Согласно законодательству, существует консульская конвенция, консулов должны допускать в течение 4-х суток после задержания. Вы знаете, что мы обращались во все российские инстанции, к уполномоченному по правам человека, в адрес следственного управления. Благодаря нашей настойчивости, мы получили разрешение на его посещение", - сказал он.
Брескаленко добавил, что Роман Сущенко сейчас находится в СИЗО Лефортово в Москве, состояние его здоровья его удовлетворительное и замечаний к порядку содержания нет.
"Мы продолжаем всеми средствами доказывать его невиновность", - подчеркнул представитель посольства.
Корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.
Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.
В ГУР опровергли обвинения ФСБ.
После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенко было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом.
7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.
10 октября украинский консул встретился с журналистом Сущенко в Лефортовском СИЗО в Москве.
«Если бы вы, французы, вмешались в Рейнской области в 1936, мы бы проиграли все, и падение Гитлера было бы неизбежным »… - Генерал Гудериан на допросе французскими офицерами после окончания Второй мировой войны.
«Сорок восемь часов после ввода войск в Рейнскую область были самыми тревожными в моей жизни. Если бы французы вошли тогда (в марте 1936 года) в Рейнскую область, нам пришлось бы убраться оттуда с поджатыми хвостами, потому что военные ресурсы, находившиеся в нашем распоряжении, были недостаточными даже для слабого сопротивления»… - Адольф Гитлер.
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