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Український консул не зможе потрапити на суд до Сущенка

Вівторок, 11 жовтня 2016, 23:33

Український консул не зможе потрапити на судові засідання у справі затриманого ФСБ українського журналіста Романа Сущенка.

Про це Громадському повідомив радник з консульських питань Посольства України в РФ Геннадій Брескаленко.

"Якщо справи за такими статтями (Сущенка звинувачують у шпигунстві — ред.), то суди проходять у закритому режимі. Консулів на ці судові засідання не пускають. Але на судах буде адвокат — Марк Фейгін, він буде брати офіційну участь", — сказав Брескаленко.

Він також зазначив, що в Росії порушили норми допуску консула до затриманого Сущенка.

"Згідно з законодавством, є консульська конвенція, консулів мають допускати протягом 4-х діб після затримання. Ви знаєте, що ми звертались в усі російські інстанції, до повноваженого з прав людини, на адресу слідчого управління. Завдяки нашій наполегливості, ми отримали дозвіл на його відвідування", — сказав він.

Брескаленко додав, що Роман Сущенко зараз перебуває в СІЗО Лєфортово в Москві, стан його здоров’я його задовільний і зауважень до порядку утримання немає.

"Ми продовжуємо усіма засобами доводити його невинуватість", — підкреслив представник посольства.

Кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада. Всупереч міжнародним нормам та двостороннім домовленостям між Україною і Росією, Сущенку було відмовлено в основному праві побачитись з адвокатом та українським консулом.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

10 жовтня український консул зустрівся із журналістом Сущенком в Лефортовському СІЗО в Москві.

Теми: ЗМІсудРосія
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