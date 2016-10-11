Украинский консул не сможет попасть на суд к Сущенко

Украинский консул не сможет попасть на судебные заседания по делу задержанного ФСБ украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом Громадському сообщил советник по консульским вопросам Посольства Украины в РФ Геннадий Брескаленко.

"Если дела по таким статьям (Сущенко обвиняют в шпионаже - ред.), то суды проходят в закрытом режиме. Консулов на эти судебные заседания не пускают. Но на судах будет адвокат - Марк Фейгин, он будет принимать официальное участие", - сказал Брескаленко.

Он также отметил, что в России нарушили нормы допуска консула к задержанному Сущенко.

"Согласно законодательству, существует консульская конвенция, консулов должны допускать в течение 4-х суток после задержания. Вы знаете, что мы обращались во все российские инстанции, к уполномоченному по правам человека, в адрес следственного управления. Благодаря нашей настойчивости, мы получили разрешение на его посещение", - сказал он.

Брескаленко добавил, что Роман Сущенко сейчас находится в СИЗО Лефортово в Москве, состояние его здоровья его удовлетворительное и замечаний к порядку содержания нет.

"Мы продолжаем всеми средствами доказывать его невиновность", - подчеркнул представитель посольства.

Корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенко было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

10 октября украинский консул встретился с журналистом Сущенко в Лефортовском СИЗО в Москве.