Порошенко рассказал, о чем договорились в Берлине
До конца ноября главы МИД утвердят "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех "Минских соглашений" - от 5 сентября, меморандума от 19 сентября и от 12 февраля 2015 года.
Об этом 20 октября по итогам встречи в "нормандском формате" в Берлине заявил президент Петр Порошенко.
По его словам, львиной частью встречи стало обсуждение вопросов безопасности.
"Речь идет в том числе о выводе войск РФ из оккупированной территории, о контроле Украины над участком Украины-российской границы, о беспрепятственном доступе миссии ОБСЕ", - отметил президент.
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Украинская правда
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