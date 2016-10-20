Порошенко рассказал, о чем договорились в Берлине

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Четверг, 20 октября 2016, 00:57

До конца ноября главы МИД утвердят "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех "Минских соглашений" - от 5 сентября, меморандума от 19 сентября и от 12 февраля 2015 года.

Об этом 20 октября по итогам встречи в "нормандском формате" в Берлине заявил президент Петр Порошенко.

По его словам, львиной частью встречи стало обсуждение вопросов безопасности.

"Речь идет в том числе о выводе войск РФ из оккупированной территории, о контроле Украины над участком Украины-российской границы, о беспрепятственном доступе миссии ОБСЕ", - отметил президент.

дополняется

Украинская правда

Темы: Порошенко Росcия Донбасс Минские соглашения
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Комментарии — 1
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IP: 95.133.225.---Вадим Волков20.10.2016 01:07
Мало верится в откровения Президента моей страны.. которому давно не доверяю.. буду ждать комментариев Меркель..
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