Меркель не считает, что Украине следует немедленно вернуть контроль над границей
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Украина должна получить контроль над собственной границей "в конце процесса".
Об этом она сказала на брифинге после завершения переговоров в Берлине.
"Украина получит окончательный контроль над собственной границей только в конце процесса, а до этого мы имеем согласие, что наблюдатели ОБСЕ могут двигаться свободно до границы. Иногда это возможно, иногда проблематично, и российский президент это отметил", - сказала она.
Также, по словам Меркель, вопрос о вооруженной миссии ОБСЕ следует поднять только после запуска избирательного процесса в Донбассе.
"Когда будет существовать закон о выборах, и процесс местных выборов будут готовить, тогда можно будет говорить и о вооруженной миссию ОБСЕ", - сказала канцлер.
Как известно, в ночь на 20 октября в Берлине более 4 часов проходили переговоры нормандской четверки: канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.
В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.
Ни один документ по итогам встречи подписан не был.
"Также договорились, что никто не будет препятствовать деятельности ОБСЕ и для обеспечения подготовки к предстоящим местным выборам, когда условия безопасности дадут нам возможность их проводить. Сейчас мы сделаем попытку, чтобы ввести полицейскую миссию ОБСЕ, которая будет обеспечивать безопасность как на время избирательного процесса, так и на переходный период ", - сказал после встречи Порошенко.
Татьяна Кусок, УП
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я не згідний жити в одній країні із шанувальниками виродка мотороли! Мене хтось питав?
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