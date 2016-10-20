Меркель не считает, что Украине следует немедленно вернуть контроль над границей

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Четверг, 20 октября 2016, 10:05
Меркель: Контроль над границей - в конце процесса
Пресс-служба президента Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Украина должна получить контроль над собственной границей "в конце процесса".

Об этом она сказала на брифинге после завершения переговоров в Берлине.

"Украина получит окончательный контроль над собственной границей только в конце процесса, а до этого мы имеем согласие, что наблюдатели ОБСЕ могут двигаться свободно до границы. Иногда это возможно, иногда проблематично, и российский президент это отметил", - сказала она.

Также, по словам Меркель, вопрос о вооруженной миссии ОБСЕ следует поднять только после запуска избирательного процесса в Донбассе.

"Когда будет существовать закон о выборах, и процесс местных выборов будут готовить, тогда можно будет говорить и о вооруженной миссию ОБСЕ", - сказала канцлер.

Как известно, в ночь на 20 октября в Берлине более 4 часов проходили переговоры нормандской четверки: канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

Ни один документ по итогам встречи подписан не был.

"Также договорились, что никто не будет препятствовать деятельности ОБСЕ и для обеспечения подготовки к предстоящим местным выборам, когда условия безопасности дадут нам возможность их проводить. Сейчас мы сделаем попытку, чтобы ввести полицейскую миссию ОБСЕ, которая будет обеспечивать безопасность как на время избирательного процесса, так и на переходный период ", - сказал после встречи Порошенко.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Меркель Донбасс
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Комментарии — 8
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IP: 91.237.64.---AlexKoval20.10.2016 11:08
анатолян:
я не згідний жити в одній країні із шанувальниками виродка мотороли! Мене хтось питав?
А хто ж тебе може заставити ? Меркель - ну так її думка дуже важлива, але питання з ким жити - вирішуємо ми самі. Пеця робить все правильно. До кінця його каденції - буде "впроваджувати" "мінський план". А там час покаже.
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IP: 82.145.221.---Владимир Мишка20.10.2016 11:02
Жах,всі вирішують,крім народу України.У народу спитайте,чи хочемо ми цих недореспублік бачити у складі України.
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IP: 93.72.102.---Spirito20.10.2016 11:02
Меркель - союзник Кремля.
Меркель/Берлін не підписувала Будапештський меморандум.
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IP: 91.200.114.---анатолян20.10.2016 10:54
я не згідний жити в одній країні із шанувальниками виродка мотороли! Мене хтось питав?
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IP: 176.125.56.---гамалія20.10.2016 10:49
Можливості ОБСЄ ми вже бачимо. А дурнуватий вираз обличчя всіх трьох дуже красномовно говорить про результати зустрічі
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