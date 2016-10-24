Деканоидзе об украиснком языке: учу, читаю, хочу разговаривать

Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе уверяет, что учит украинский язык.



Так она прокомментировала в эфире "112 Украина" решение суда, которым МВД заставляют привлечь ее к ответственности за неиспользование украинского языка в своей служебной деятельности.



Деканоидзе сообщила, что еще не ознакомилась с этим решением суда, но сказала, что рада, что в Украине есть патриоты.



"Хочу сказать от души: мне приятно, что есть такие патриоты, которые рельно сражаются за прекрасный украинский язык. К сожалению, у меня очень мало времени, чтобы тщательно заниматься. Но я учу, читаю... Мне бы очень хотелось разговаривать на украинском языке", – сказала глава Нацполиции.



Как стало известно 24 октября, Львовский окружной административный суд заставил МВД привлечь к ответственности главу Нацполиции за неиспользование украинского языка в своей служебной деятельности.



"Если бы Деканоидзе жила в Украине только полгода, я бы в данном случае такой вопрос не нарушал. Но она находится в Украине уже около 3 лет. Например, когда люди приезжают в другие страны, им достаточно полгода, чтобы использовать государственный язык", – пояснил свое возмущение автор иска Святослав Литинский.



Старший преподаватель кафедры программирования Львовского университета Святослав Литинский уже несколько лет последовательно борется за суды за права украиноязычных потребителей товаров и услуг.



Ему удалось, скажем, выиграть иски против производителя стиральных машин Samsung, "ПриватБанка" и "Пузатой Хаты".



Он также стал первым украинцем, который через суд добился получения паспорта гражданина Украины без русскоязычного дубляжа.