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Деканоидзе об украиснком языке: учу, читаю, хочу разговаривать

Понедельник, 24 октября 2016, 15:22

Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе уверяет, что учит украинский язык.

Так она прокомментировала в эфире "112 Украина" решение суда, которым МВД заставляют привлечь ее к ответственности за неиспользование украинского языка в своей служебной деятельности.

Деканоидзе сообщила, что еще не ознакомилась с этим решением суда, но сказала, что рада, что в Украине есть патриоты.

"Хочу сказать от души: мне приятно, что есть такие патриоты, которые рельно сражаются за прекрасный украинский язык. К сожалению, у меня очень мало времени, чтобы тщательно заниматься. Но я учу, читаю... Мне бы очень хотелось разговаривать на украинском языке", – сказала глава Нацполиции.

Как стало известно 24 октября, Львовский окружной административный суд заставил МВД привлечь к ответственности главу Нацполиции за неиспользование украинского языка в своей служебной деятельности.

"Если бы Деканоидзе жила в Украине только полгода, я бы в данном случае такой вопрос не нарушал. Но она находится в Украине уже около 3 лет. Например, когда люди приезжают в другие страны, им достаточно полгода, чтобы использовать государственный язык", – пояснил свое возмущение автор иска Святослав Литинский.

Старший преподаватель кафедры программирования Львовского университета Святослав Литинский уже несколько лет последовательно борется за суды за права украиноязычных потребителей товаров и услуг.

Ему удалось, скажем, выиграть иски против производителя стиральных машин Samsung, "ПриватБанка" и "Пузатой Хаты".

Он также стал первым украинцем, который через суд добился получения паспорта гражданина Украины без русскоязычного дубляжа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: языкМВД
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