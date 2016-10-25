Луценко говорит, что его семью кормит сын

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Вторник, 25 октября 2016, 16:40

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что благосостояние его семьи обеспечивает старший сын.

Об этом он сказал во время брифинга.

По словам Луценко, ранее благосостояние обеспечивала его жена, а теперь это делает его старший сын.

"После моего ареста Ирина была выдвинута нардепом, три четверти своего бизнеса продала, и задекларировала, если я не ошибаюсь, 20 млн гривен по курсу полученной выручки. Маленькую часть бизнеса передала старшему сыну Александру, который и обеспечивает текущую нашу жизнь", - заявил Луценко.

Он отметил, что абсолютно спокоен к любой проверке. "Единственное, что прошу – не приписывать мне чужое имущество, чужие проблемы и не выдумывать фантазий. Есть люди, которые считают, что достаточно кого-то назвать дураком, чтобы самим стать умнее. Не стоит этого делать, тем более тем, у кого есть значки народных депутатов", - сказал он.

Как известно, 24 октября депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что у Луценко есть дорогая недвижимость в центре Киева, оформленная на бухгалтершу его жены. Луценко назвал это "очередной фантазией" Лещенко и заверил, что его семья не имеет отношения к этому дому.

Позже стало известно, что 17 октября народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий выкупил 8 помещений у Светланы Рыженко.

Пока декларация Глеба Загория еще не опубликована. Он должен до 27 октября, то есть в 10-дневный срок, подать уведомление о существенном изменении в имущественном состоянии.

Загорий входит в десятку самых богатых депутатов Рады с состоянием в 39 662 072 грн.

По информации УП, Загорий фигурировал в деле о покушении на убийство своей конкурентки – гендиректора компании "Фармак" Фили Жебровской в 2009 году.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Луценко
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Комментарии — 8
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IP: 82.207.118.---dekster25.10.2016 18:07
Шановний генпрокурор, фантазії це те, що старша жінка, яка скромно живе в старій хатинці в Київській обл має вісім квартир в Києві. А те, про що говорив Шабулін, це всі впевнені, що правда. Але довести важко. Всі ж знають, на кого записано майно суддів, прокурорів, поліції, депутатів, різношерстних чиновників. Але хто ж буде виводити їх на чисту воду - самі себе?
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IP: 91.209.118.---Michael_0525.10.2016 17:35
Пощастило. Якби не син, жебракували?
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IP: 194.9.36.---Dm Gr25.10.2016 17:29
рожевих вибачте
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IP: 194.9.36.---Dm Gr25.10.2016 17:26
archkub:а ви або захисник гільдії любителів розових окулярів, або чиновник? Я можу щось зробити в житті, незважаючи на те що не маю такого талановитого сина та таких палких підтримників як ви!! Аспірантура та університет а також життєва дорога мені на користь пішли не випрошую подачок від нікчемної нашої купки популістів, які називають себе державою , а що ви можете, розкажіть?
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IP: 159.224.186.---vitaliy4925.10.2016 17:22
Трепло...
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