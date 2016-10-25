Луценко говорит, что его семью кормит сын
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что благосостояние его семьи обеспечивает старший сын.
Об этом он сказал во время брифинга.
По словам Луценко, ранее благосостояние обеспечивала его жена, а теперь это делает его старший сын.
"После моего ареста Ирина была выдвинута нардепом, три четверти своего бизнеса продала, и задекларировала, если я не ошибаюсь, 20 млн гривен по курсу полученной выручки. Маленькую часть бизнеса передала старшему сыну Александру, который и обеспечивает текущую нашу жизнь", - заявил Луценко.
Он отметил, что абсолютно спокоен к любой проверке. "Единственное, что прошу – не приписывать мне чужое имущество, чужие проблемы и не выдумывать фантазий. Есть люди, которые считают, что достаточно кого-то назвать дураком, чтобы самим стать умнее. Не стоит этого делать, тем более тем, у кого есть значки народных депутатов", - сказал он.
Как известно, 24 октября депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что у Луценко есть дорогая недвижимость в центре Киева, оформленная на бухгалтершу его жены. Луценко назвал это "очередной фантазией" Лещенко и заверил, что его семья не имеет отношения к этому дому.
Позже стало известно, что 17 октября народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий выкупил 8 помещений у Светланы Рыженко.
Пока декларация Глеба Загория еще не опубликована. Он должен до 27 октября, то есть в 10-дневный срок, подать уведомление о существенном изменении в имущественном состоянии.
Загорий входит в десятку самых богатых депутатов Рады с состоянием в 39 662 072 грн.
По информации УП, Загорий фигурировал в деле о покушении на убийство своей конкурентки – гендиректора компании "Фармак" Фили Жебровской в 2009 году.
Татьяна Кусок, УП
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