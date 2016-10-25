Депутат от БПП Загорий выкупил квартиры бухгалтерши Луценко

17 октября народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий выкупил 8 помещений у Светланы Рыженко, бывшей бизнес-партнершей семьи генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные реестра недвижимости.

Речь идет о 7 квартирах и одном нежилом помещении в доме по улице Эспланадной, 32, лит "В" в Печерском районе Киева. По данным издания, в сентябре этого года весь дом продавался за $5,3 млн.

Вместе с тем в распоряжении "Наших денег" есть выписка по состоянию на 7 сентября 2016 года, согласно которому владелицей этой недвижимости была Светлана Рыженко, 67-летняя женщина, которая живет в селе Зазимье Киевской области.

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Эти помещения сдавало в аренду ООО "Бизнес-центр "Лотос", владельцем которого является Александр Луценко – сын генпрокурора. Ранее "Наши деньги" записали интервью со Светланой Рыженко, в котором женщина подтвердила, что владеет квартирами на Эспланадной.

Рыженко приобрела недвижимость на Печерске в 2009 году. Издание отмечает, что в интервью женщина не смогла убедительно объяснить откуда взяла деньги на приобретение. Она рассказала, что была бухгалтером ООО "Украинские новейшие телекоммуникации", которое принадлежало семье Луценко, а перед тем работала в Антимонопольном комитете, где тогда также работала жена нынешнего генпрокурора Ирина Луценко.

Новый владелец, Глеб Загорий является владельцем фармацевтической компании "Дарница", он называет себя другом Юрия Луценко. Во фракции БПП входит в неформальную "группу Третьякова", в которую входит и Ирина Луценко.

Как известно, 24 октября депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что у Луценко есть дорогая недвижимость в центре Киева, оформленная на бухгалтершу его жены. Луценко назвал это "очередной фантазией" Лещенко и заверил, что его семья не имеет отношения к этому дому.

Пока декларация Глеба Загория еще не опубликована. Он должен до 27 октября, то есть в 10-дневный срок, подать уведомление о существенном изменении в имущественном состоянии.

Загорий входит в десятку самых богатых депутатов Рады с состоянием в 39 662 072 грн.

По информации УП, Загорий фигурировал в деле о покушении на убийство своей конкурентки – гендиректора компании "Фармак" Фили Жебровской в 2009 году.