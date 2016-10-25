Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко говорит, что его семью кормит сын

Вторник, 25 октября 2016, 16:40

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что благосостояние его семьи обеспечивает старший сын.

Об этом он сказал во время брифинга.

По словам Луценко, ранее благосостояние обеспечивала его жена, а теперь это делает его старший сын.

"После моего ареста Ирина была выдвинута нардепом, три четверти своего бизнеса продала, и задекларировала, если я не ошибаюсь, 20 млн гривен по курсу полученной выручки. Маленькую часть бизнеса передала старшему сыну Александру, который и обеспечивает текущую нашу жизнь", - заявил Луценко.

Он отметил, что абсолютно спокоен к любой проверке. "Единственное, что прошу – не приписывать мне чужое имущество, чужие проблемы и не выдумывать фантазий. Есть люди, которые считают, что достаточно кого-то назвать дураком, чтобы самим стать умнее. Не стоит этого делать, тем более тем, у кого есть значки народных депутатов", - сказал он.

Как известно, 24 октября депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что у Луценко есть дорогая недвижимость в центре Киева, оформленная на бухгалтершу его жены. Луценко назвал это "очередной фантазией" Лещенко и заверил, что его семья не имеет отношения к этому дому.

Позже стало известно, что 17 октября народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий выкупил 8 помещений у Светланы Рыженко.

Пока декларация Глеба Загория еще не опубликована. Он должен до 27 октября, то есть в 10-дневный срок, подать уведомление о существенном изменении в имущественном состоянии.

Загорий входит в десятку самых богатых депутатов Рады с состоянием в 39 662 072 грн.

По информации УП, Загорий фигурировал в деле о покушении на убийство своей конкурентки – гендиректора компании "Фармак" Фили Жебровской в 2009 году.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Луценко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: