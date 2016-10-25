Луценко каже, що його сім'ю годує син

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що добробут його сім’ї забезпечує старший син.

Про це він сказав під час брифінгу.

За словами Луценка, раніше добробут забезпечувала його дружина, а тепер це робить його старший син.

"Після мого арешту Ірина була висунута нардепом, три чверті свого бізнесу продала, і задекларувала, якщо я не помиляюсь, 20 млн гривень по курсу отриманої виручки. Маленьку частину бізнесу передала старшому сину Олександру, який і забезпечує поточне наше життя", - заявив Луценко.

Він зазначив, що абсолютно спокійний до будь-якої перевірки. "Єдине, що прошу – не приписувати мені чуже майно, чужі проблеми і не вигадувати фантазій. Є люди, які вважають, що достатньо когось назвати дурнем, щоб самим стати розумними. Не варто цього робити, тим більше тим, у кого є значки народних депутатів", - сказав він.

Як відомо, 24 жовтня депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що у Луценка є дорога нерухомість в центрі Києва, оформлена на бухгалтерку його дружини Світлану Риженко.

Луценко назвав це "черговою фантазією" Лещенка і запевнив, що його родина не має стосунку до будинку.

Згодом стало відомо, що 17 жовтня народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій викупив 8 приміщень у Світлани Риженко, колишньої бізнес-партнерки родини генпрокурора Юрія Луценка.

Поки що декларація Гліба Загорія ще не опублікована. Він повинен до 27 жовтня, тобто у 10-денний термін, подати повідомлення про суттєву зміну в майновому стані.

Загорій входить до десятки найбагатших депутатів Ради зі статками 39 662 072 грн.

За інформацією УП, Загорій фігурував у справі про замах на вбивство своєї конкурентки – гендиректора компанії "Фармак" Філі Жебровської в 2009 році.

Тетяна Кусок, УП