МИД требует от России немедленно вернуть Сущенко в Украину

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Понедельник, 3 октября 2016, 11:58

В МИД выражают решительный протест в связи с задержанием в Москве 30 сентября гражданина Украины, журналиста "Укринформ" Романа Сущенко.

Об этом говорится в заявлении МИД, распространенном в понедельник.

"Мы глубоко возмущены тем, что украинского журналиста, который прибыл на территорию Российской Федерации с целью посетить близких родственников, российские власти задержали по надуманному обвинению в "шпионаже", - сказано в заявлении.

"Рассматриваем это как очередной шаг в целенаправленной политике Российской Федерации использование украинцев, которые оказываются в руках ее органов власти, в качестве политических заложников в своей гибридной агрессии против нашего государства", - сказано в заявлении.

"То, что по своей профессиональной деятельности и жизненным принципам Роман Сущенко является человеком, который отстаивает объективность и свободу слова, лишь доказывает, что официальная Москва ведет войну не только против Украины, но и против всего демократического мира, для которого права человека и свободы являются фундаментальными ценностями", - отметили в МИД.

В дипломатическом ведомстве требуют от Российской Федерации обеспечения соблюдения прав украинцев, немедленного допуска консульских должностных лиц Украины, удерживаемого в соответствии со взятыми на себя Россией международно-правовых обязательств, а также его безотлагательного освобождения и беспрепятственного возвращения невредимым на Родину.

"МИД Украины обращается также с призывом к международному сообществу, в частности ООН, ОБСЕ, Совета Европы и всех авторитетных правозащитных организаций не оставаться в стороне вопиющего произвола со стороны Российской Федерации и усилить совместные усилия для скорейшего прекращения Москвой нарушений прав человека и давления на независимых журналистов", - отметили в МИД.

Как известно, Сущенко – парижский корреспондент издания "Укринформ", прибыл в Россию по частным делам.

В РФ его задержали и обвинили в шпионаже. ФСБ РФ заявило, что Сущенко якобы является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР заявили, что обвинения ФСБ беспочвенны.

Информация о задержании Сущенко стала известной благодаря российским правозащитникам, которые случайно узнали о том, что украинский журналист содержится в российской тюрьме.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участником "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

Первый вице-спикер и представитель гуманитарной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что Украина требует немедленного освобождениязадержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Позднее в РФ обнародовали видео задержания Сущенко.

Украинская правда

Темы: СМИ Росcия
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IP: 108.62.18.---Roman Kotsur03.10.2016 13:27
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