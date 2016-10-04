Россия до сих пор не пустила консула к задержанному Сущенко

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Вторник, 4 октября 2016, 13:11

Украинское консульство в РФ до сих пор не может получить разрешение на встречу с украинским журналистом Романом Сущенко, которого ФСБ РФ задержало и обвиняет в шпионаже.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"2 октября, как только стало известно о задержании Сущенко, наш консульский отдел направил письмо о предоставлении встречи консулу с Сущенко. 3 октября утром наш консул лично вручил оригинал обращения в следственном управлении ФСБ России. Кроме того, 3 же октября наше посольство в РФ направило соответствующую ноту в адрес МИД России ", - сказала она.

"Однако до сих пор, по состоянию на сейчас никакого ответа мы не получили", - добавила Беца.

"Мы требуем предоставить немедленный доступ нашему консулу к задержанному журналисту и гражданину Украины Сущенко в соответствии с нормами международного права и консульской конвенции между Украиной и РФ", - отметила Беца.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Росcия СМИ МИД
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