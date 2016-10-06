МИД вызывает консула РФ через Сущенко

00
0
Четверг, 6 октября 2016, 11:25

МИД вызывает консула РФ в Украине для предоставления объяснений из-за недопуска украинских дипломатов в журналиста Романа Сущенко.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Сегодня МИД вызывает консула России в Украину для дачи объяснений, почему РФ в нарушение норм международного права не дает доступ нашему консулу к Роману Сущенко", - сообщила Беца.

Она добавила, что накануне в среду повторно была направлена в МИД России нота с требованием немедленно предоставить доступ консула к Сущенко, который содержится в "Лефортово".

"Мы принимаем все меры и по линии посольства, и по линии консульства, обратились и к уполномоченному по правам человека в РФ", - сказала Беца.

Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участницей "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Сущенко Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Россия до сих пор не пустила консула к Сущенко 6 октября 2016, 09:39
МИД обратился по делу Сущенко к омбудсмену РФ 5 октября 2016, 17:46
Задержание Сущенко: группа евродепутатов написала письмо Путину 5 октября 2016, 17:30
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В ГПУ говорят, что дело против Лукаш продолжается
Рада отказалась запретить гастроли россиян, не высказавшихся против России
В Раде нет согласия по поводу виз с Россией
Россия до сих пор не пустила консула к Сущенко
Все новости
Нобель-2016

Нобелевскую премию-2016 по физике получили сразу трое ученых

Украинцы в Польше

Новый фильм молодого режиссера Надежды Парфан