Тука говорит, что отвод войск в Станице Луганской не отменяли

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявляет, что решения об отмене 9 октября отвода войск в Станице Луганской не существует.

Об этом он заявил в эфире канала "112 Украина", комментируя соответствующее заявление председателя Луганской ОГА Юрия Гарбуза.

Тука сообщил, что утром в воскресенье разговаривал с пограничниками Луганской области.

"Что касается Станицы. Никакого решения о прекращении отведения нет. Пока не наступил срок, который был определен", - сказал он.

Он также обвинил местные органы власти Луганской области в распространении протестных настроений среди местных жителей.

"У меня есть информация, что благодаря деятельности местных органов власти, в том числе, были устроены смущенными и дезинформированными жителями митинги в поддержку Вооруженных Сил... Это очень приятно, что жители поддерживают Вооруженные силы Украины, но не ценой того, чтобы людям сознательно вбивать в голову, что центральная власть пытается их предать", - сказал Тука.

"Мне вчера звонили, что там чуть ли не со всей области будут ехать люди на митинг. Зачем все это делать? Пожалуй, администрации президента стоит обратить внимание на поведение некоторых местных руководителей", - добавил он.

Тука заявил, что абсолютно не разделяет беспокойство Гарбуза из-за возможных последствий отвода войск в Станице Луганской.

Вместе с тем, на своей странице в Facebook Тука также написал, что отвод войск в Станице Луганской должен начаться в воскресенье.

"Отвод должен начаться сегодня. Речь идет о переносе (согласно картам) одного наблюдательного пункта с нашей стороны и опорного пункта со стороны террористов. Ситуация в Станице спокойная, обстрелов не было. Состоится ли реализация - посмотрим. Мы - готовы. Будет ли придерживаться договоренностей противоположная сторона - время покажет", - утверждает он.

"Еще раз обращаюсь к станичанам: никакой "зрады" не будет! Не надо волноваться и поддаваться спекулятивным заявлениям", - подчеркнул Тука.

Как сообщалось, в воскресенье председатель Луганской ОГА Юрий Гарбуз заявил, что запланированный на 9 октября отвод подразделений ВСУ в Станице Луганской не состоится.

7 октября Минобороны заявило, что вблизи КПВВ в Станице Луганской пророссийские боевики ведут обстрелы, что делает невозможным разведения войск на Луганском направлении.

Как известно, Рамочное соглашение по отводу войск на трех участках линии разграничения на Донбассе было подписано 21 сентября 2016 в Минске с участием Трехсторонней контактной группы. Документ предусматривает создание трех зон безопасности в населенных пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская.

1 октября на окраине г. Золотое Луганской области произошло отвода подразделения Вооруженных Сил Украины на определенные рубежи.

В пятницу мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила синхронное разведения военных возле Петровского в Донецкой области.

Екатерина Тищенко, УП