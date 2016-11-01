Сущенко российским силовикам сдал "друг семьи" - Фейгин

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Вторник, 1 ноября 2016, 17:07

Украинский журналиста Романа Сущенко задержали в России после показаний "друга семьи" его брата.

Об этом заявил его адвокат Марк Фейгин в эфире "5 канала".

"(Позиция обвинения - ред.) очень простая. Он (Сущенко - ред.) несколько раз приезжал в Москву к своему брату, поддерживал отношения с другом семьи и друг семьи просто его сдал", - сказал он.

Фейгин сказал, что это свидетельство одного человека.

Сейчас Сущенко находится в Лефортовской тюрьме.

"Он не жалуется, хотя там маленькая двухместная камера. Там есть холодильник, телевизор. Сидит он с таджиком. Они хорошо ладят между собой. У них, как он говорит, очень чистая камера", - сказал он.

Как известно, 2 октября Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участницей "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому.

Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Темы: Росcия Сущенко тюрьма
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