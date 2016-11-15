Тимошенко открещивается от связей с Оппоблоком и Медведчуком

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Вторник, 15 ноября 2016, 17:52

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко утверждает, что не сотрудничает с Оппозиционным блоком.

Об этом она заявила журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

"Когда обвиняют "Батькивщину", что мы работаем с Оппоблоком, посмотрите на голосование – голосует БПП, фракция Яценюка, Оппозиционный блок и законопроекты принимаются вместе. Хочу напомнить, что Оппозиционный блок – это преемники Партии регионов. Именно эта партия бросала меня и моих единомышленников за решетку. Как мы можем с ними сотрудничать?!", – возмутилась она.

Также она отрицает какую-либо связь с кумом российского президента Виктором Медведчуком.

"Я категорически не сотрудничаю с Виктором Медведчуком. Хочу сказать вам, что президент делегировал Виктора Медведчука в комиссию по переговорам по урегулированию конфликта на Востоке от Украины. Сегодня он представляет президента, а я в оппозиции", – сказала она.

Роман Кравец, УП

Темы: Батькивщина Оппозиционный блок Тимошенко
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Комментарии — 9
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IP: 194.54.80.---Дмитро Ткачук15.11.2016 18:59
Юля і далі продовжує розкручувати на публіці свої улюблені теми про тарифи на комуналку, газові питання, підвищення зарплат, про віднутність звязків з Медведчуком. Ось тільки багато її заяв суперечать одна іншій, забрихалась наша дівчина з косою.
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IP: 92.101.217.---Vadim Slutsky15.11.2016 18:58
Пани Юля, если ей будет выгодно, свяжется хоть с Чёртом. Не сомневаюсь, что и с Медведчуком она связана, и с Путиным. Просто сейчас не тот момент, чтобы в этом отрыто признаваться.
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IP: 195.16.76.---Іван Сердюк15.11.2016 18:31
Юля завжди вміє відхрещуватися, а про її звязок з Медвечуком знають всі, і про газові махінації ніхто не забуде, і вони відчуватися ще будуть довго!
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IP: 94.178.45.---dihlofos15.11.2016 18:27
Олекса Поліно:
"Я категорически не сотрудничаю с Виктором Медведчуком" - я так розумію, Юлія Володимирінв натякає, що вона не співробітничає, вона дружить))
У Юлі та Віті справжня міцна дружба
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IP: 46.219.223.---Олекса Поліно15.11.2016 18:25
dihlofos:
Юля, ми тобі віримо.
ні, не віримо)) для того, щоби вірити Юлі, треба жити хоча б в 2000 році, коли Лазаренка ще не повністю розкрили, а після того вірити ЮВТ - це просто розкіш для людей, які вміють хоча би думати))
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