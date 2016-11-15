Тимошенко открещивается от связей с Оппоблоком и Медведчуком

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко утверждает, что не сотрудничает с Оппозиционным блоком.



Об этом она заявила журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.



"Когда обвиняют "Батькивщину", что мы работаем с Оппоблоком, посмотрите на голосование – голосует БПП, фракция Яценюка, Оппозиционный блок и законопроекты принимаются вместе. Хочу напомнить, что Оппозиционный блок – это преемники Партии регионов. Именно эта партия бросала меня и моих единомышленников за решетку. Как мы можем с ними сотрудничать?!", – возмутилась она.



Также она отрицает какую-либо связь с кумом российского президента Виктором Медведчуком.



"Я категорически не сотрудничаю с Виктором Медведчуком. Хочу сказать вам, что президент делегировал Виктора Медведчука в комиссию по переговорам по урегулированию конфликта на Востоке от Украины. Сегодня он представляет президента, а я в оппозиции", – сказала она.



Роман Кравец, УП