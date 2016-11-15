Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко открещивается от связей с Оппоблоком и Медведчуком

Вторник, 15 ноября 2016, 16:52

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко утверждает, что не сотрудничает с Оппозиционным блоком.

Об этом она заявила журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

"Когда обвиняют "Батькивщину", что мы работаем с Оппоблоком, посмотрите на голосование – голосует БПП, фракция Яценюка, Оппозиционный блок и законопроекты принимаются вместе. Хочу напомнить, что Оппозиционный блок – это преемники Партии регионов. Именно эта партия бросала меня и моих единомышленников за решетку. Как мы можем с ними сотрудничать?!", – возмутилась она.

Также она отрицает какую-либо связь с кумом российского президента Виктором Медведчуком.

"Я категорически не сотрудничаю с Виктором Медведчуком. Хочу сказать вам, что президент делегировал Виктора Медведчука в комиссию по переговорам по урегулированию конфликта на Востоке от Украины. Сегодня он представляет президента, а я в оппозиции", – сказала она.

Как известно, 15 ноября в Киеве проходит ряд протестных акций.

Журналисты сообщали о признаках проплачености митингов.

Также 15 ноября "Оппоблок" объявил о активизации акций протеста по регионам. Партия "Батькивщина" заявила о "кризисе власти".

Роман Кравец, УП

Темы: БатькивщинаОппозиционный блокТимошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Все новости...
Батькивщина
Тимошенко требует от Шкрум сложить мандат из-за поддержки медицинского каннабиса – источник
"Батькивщина" хочет вынести на референдум вопрос производства каннабиса
ВАКС закрыл дело против нардепа от "Батькивщины", потому что долго "лечился"
Последние новости
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
Все новости...
Реклама: